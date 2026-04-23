رئيس جامعة مدينة السادات يشيد بإبداعات طلاب الجامعة الأهلية خلال زيارة لمعرض بوسترات

مروة فاضل

زار الدكتور ناصر عبد الباري، رئيس جامعة مدينة السادات والمكلف بتسيير أعمال جامعة مدينة السادات الأهلية، معرض البوسترات التوعوية الذي نظمه طلاب كليات الجامعة الأهلية بمبنى المدرجات (ب)، وذلك ضمن حملة «وفّرها… تنوّرها».

جاءت الفعاليات تحت رعاية الدكتور ناصر عبد الباري، رئيس جامعة مدينة السادات والمكلف بتسيير أعمال جامعة مدينة السادات الأهلية، والدكتور عبد الحميد شاهين، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، وبإشراف وتنظيم الدكتورة هبة جعفر، عميد قطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية، وبحضور الدكتور هشام عبدالصادق، عميد قطاع علوم الحياة والطب، إلى جانب المشاركة الفعالة من السادة مديري برامج كليات علوم الرياضة ، السياحة والفنادق، الأعمال ، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، و العلوم. 

وخلال الزيارة، أشاد رئيس الجامعة بالمستوى المتميز للبوسترات الطلابية، والتي عكست وعيًا كبيرًا لدى الطلاب بقضايا ترشيد الطاقة والاستدامة البيئية، مؤكدًا أن هذه المبادرات تمثل نموذجًا فعّالًا لدور الشباب في نشر السلوكيات الإيجابية داخل المجتمع الجامعي وخارجه. كما استعرض الطلاب أفكارهم من خلال البوسترات، حيث قدموا رؤى مبتكرة ومقترحات عملية تعكس وعيهم بالتحديات البيئية وحرصهم على الإسهام في تحقيق الاستدامة، في مشهد يعكس تنامي روح الإبداع والمشاركة الفعالة بينهم.

وأوضح الدكتور ناصر عبد الباري، أن طلاب جامعة مدينة السادات الأهلية يمثلون قوة حقيقية في إحداث التغيير الإيجابي، مشيرًا إلى حرص إدارة الجامعة على دعم الأفكار الإبداعية والمبادرات الطلابية التي تسهم في ترسيخ مفاهيم الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية.

ومن جانبه، أكد الدكتور عبد الحميد شاهين، أن الجامعة الأهلية تعمل على دمج مفاهيم ترشيد استهلاك الطاقة في مختلف الأنشطة الطلابية، من خلال تنظيم حملات توعوية وورش عمل ومسابقات إبداعية، إلى جانب دعم الأفكار القابلة للتطبيق، بما يعزز دور الطلاب كشركاء فاعلين في تنفيذ خطط التنمية.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن إدارة الجامعة ستعمل على تبني أبرز الأفكار والمبادرات الطلابية التي تم عرضها خلال المعرض، والعمل على تنفيذها على أرض الواقع، بما يسهم في تحقيق أهداف حملة «وفّرها… تنوّرها» وتعظيم أثرها داخل المجتمع.

وفي ختام الزيارة، أكد الدكتور ناصر عبد الباري استمرار دعم الجامعة الكامل لكافة الأنشطة الطلابية الهادفة، التي تسهم في تنمية روح الانتماء والمسؤولية لدى الطلاب، وإعداد كوادر شبابية قادرة على الابتكار والمشاركة بفاعلية في بناء مستقبل أكثر استدامة.

