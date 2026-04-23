النائب محمد شعيب يناقش مع محافظ الغربية مشكلات سمنود ويطالب بحلول عاجلة

التقى النائب محمد شعيب، عضو مجلس الشيوخ، باللواء علاء عبد المعطي محافظ الغربية، وذلك لعرض عدد من المشكلات الهامة والملحة التي تمس الحياة اليومية للمواطنين بمركز ومدينة سمنود، وفي مقدمتها ملف التوسع الرأسي في البناء، وأزمة مخابز الخبز، بالإضافة إلى توصيل واستكمال المرافق الأساسية.



وخلال اللقاء، استعرض النائب محمد شعيب أبرز التحديات التي تواجه المواطنين، حيث طالب بإعادة النظر في قيود الارتفاعات المقررة للمباني بمدينة سمنود، والتي لا تتجاوز 12 مترًا (بواقع 4 طوابق فقط)، رغم وجود شوارع رئيسية يتجاوز عرضها 20 مترًا.

وأكد أن محافظة الغربية لا تمتلك ظهيرًا صحراويًا للتوسع الأفقي، ما يستدعي التوسع الرأسي كحل عملي، للحد من لجوء المواطنين للبناء على الأراضي الزراعية.



كما تناول اللقاء ملف توصيل المرافق الأساسية، حيث شدد النائب محمد شعيب على أهمية الفصل في الإجراءات بين المباني المقامة قبل صدور القانون رقم 119 لسنة 2008، وتلك التي أُنشئت بعده، بهدف تبسيط الإجراءات أمام المواطنين، خاصة فيما يتعلق بتوصيل عدادات الكهرباء والمياه والغاز والصرف الصحي.



وفي سياق آخر، ناقش النائب محمد شعيب أزمة مخابز الخبز بمدينة سمنود، وما يعانيه المواطنون من تكدس وزحام يومي، فضلًا عن طول فترات الانتظار.

وأشار إلى عدم منطقية مواعيد تشغيل بعض المخابز التي تبدأ العمل في الرابعة صباحًا وتنتهي في السابعة، مما يزيد من معاناة المواطنين.



وفي ختام اللقاء، تم عرض كافة الطلبات والمقترحات على محافظ الغربية لدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.