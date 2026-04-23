البلتاجي : التبرع لسداد ديون مصر اختياري .. والاصطفاف خلف الدولة واجب وطني



أكد النائب محمد البلتاجي، عضو مجلس النواب، أن مبادرة التبرع للمساهمة في سداد ديون مصر ليست إلزامية، وإنما تقوم على مبدأ المشاركة الطوعية في دعم الدولة خلال الأزمات.

وقال محمد البلتاجي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن هناك أهمية للوقوف بجانب الدولة في هذه المرحلة، مؤكدًا أن الاصطفاف الوطني يمثل واجبًا على الجميع، في ظل التحديات الاقتصادية التي تتطلب تضافر الجهود.

وأضاف أن تحمّل المسؤولية الوطنية ليس فقط التزامًا قانونيًا، بل واجب أخلاقي يُحاسب عليه الإنسان، لافتًا إلى أن دعم الاقتصاد لا يقتصر على التبرعات، بل يشمل أيضًا تشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاج باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية المستدامة.

وشدد على أن المرحلة الراهنة تستدعي تعزيز العمل والإنتاج، بما يسهم في تقوية الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار.