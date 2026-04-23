انتصار توثق رحلتها إلى باريس وتخطف الأنظار بإطلالة بسيطة وتفاعل واسع من الجمهور

نشرت الفنانة انتصار لقطات من زيارتها إلى باريس، حيث نشرت مجموعة صور عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، ظهرت خلالها وهي تستمتع بأجواء العاصمة الفرنسية.

وعلقت انتصار بتعليق بسيط على الصور، قائلة: “رحلة سريعة في باريس”، وهو ما لاقى تفاعلًا كبيرًا من متابعيها، الذين حرصوا على الإشادة بإطلالتها، مع تعليقات مثل: “باريس زادت جمالًا”، و”إطلالة مميزة كالعادة”، و”منورة دايمًا”.

أعمال انتصار في رمضان 2026

على صعيد الدراما، شاركت انتصار في موسم رمضان 2026 من خلال أكثر من عمل، من بينها مسلسل علي كلاي، حيث جسدت شخصية “ألمظ”، إلى جانب نخبة من الفنانين أبرزهم أحمد العوضي ودرة.

كما ظهرت في مسلسل الكينج بشخصية “أم ياقوت”، بمشاركة محمد إمام وحنان مطاوع، بالإضافة إلى تواجدها في مسلسل فخر الدلتا، حيث قدمت دور “إحسان”، وسط مجموعة من نجوم الدراما