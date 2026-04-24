هبة واصل : يجب وضع حقوق الأطفال في صدارة قانون الأحوال الشخصية الجديد

أكدت هبة واصل، الامين العام لحزب المصريين الأحرار، أنه أصبح هناك أهمية كبيرة لفتح المجال أمام الأحزاب السياسية لطرح رؤاها ومقترحاتها بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية، مشيرة إلى أن الخلافات الحالية تعكس انقسامًا واضحًا داخل المجتمع بين اتجاهين رئيسيين؛ أحدهما يتبنى وجهة نظر الأمهات، خاصة فيما يتعلق برفض توسيع نظام الاستضافة، والآخر ينحاز إلى مطالب الآباء، وعلى رأسها خفض سن الحضانة وزيادة فترات الاستضافة.

وقالت هبة واصل، خلال لقاء لها لبرنامج “شكل تاني”، عبر فضائية “صدى البلد2”، أن هذا النزاع تجاوز كونه خلافًا قانونيًا ليصبح قضية مجتمعية تؤثر بشكل مباشر على تماسك الأسرة واستقرارها، مؤكدة أن الهدف من أي تعديلات يجب أن ينصب على حماية حقوق الأطفال في المقام الأول.

وأضافت أن القانون القائم يركز بشكل أساسي على تنظيم العلاقة بين الأب والأم باعتبارهما طرفي النزاع، دون منح الاهتمام الكافي لحقوق الأبناء، وهو ما تسعى التعديلات الجديدة إلى معالجته من خلال وضع مصلحة الطفل كأولوية قصوى.