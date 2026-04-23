نائب الشيوخ: إحياء المصانع المتعثرة بوابة لتعميق الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد

أكد أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن توجه الدولة لإطلاق صندوق دعم المصانع المتعثرة يعكس تحولًا استراتيجيًا نحو بناء اقتصاد إنتاجي قوي قائم على تعميق الصناعة المحلية، وليس مجرد حلول مؤقتة للأزمات.



وأضاف سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن أهمية الصندوق لا تقتصر على إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، بل تمتد إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية، من خلال دعم سلاسل الإنتاج المحلية وزيادة المكون الصناعي المصري.

توفير التمويل الميسر وإعادة هيكلة المديونيات



وأشار إلى أن التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي المصري يمثل عنصرًا حاسمًا في نجاح هذه الخطوة، خاصة في ما يتعلق بتوفير التمويل الميسر وإعادة هيكلة المديونيات بشكل يضمن استدامة التشغيل وعدم تكرار التعثر.



وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على الصناعات ذات الأولوية، التي تمتلك فرصًا حقيقية للنمو والتصدير، مؤكدًا أن دعم هذه المصانع سيسهم في خلق بيئة صناعية أكثر تنافسية وجذبًا للاستثمارات.



واضاف بالتأكيد على أن هذا الصندوق يمثل فرصة حقيقية لإعادة رسم خريطة الصناعة في مصر، بما يحقق الاكتفاء الذاتي في عدد من القطاعات الحيوية ويدعم مكانة الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.

ومن جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن ملف المصانع المتعثرة يحظى باهتمام كبير من الحكومة .. مشيرًا إلى أن الصندوق الخاص بدعم المصانع المُتعثرة يعمل عليه وزير الصناعة حاليًا، بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي والجهات المعنية، بهدف التدقيق في أوضاع المصانع المتوقفة أو المتعثرة، والوصول إلى آليات فعالة لمساعدتها على العودة إلى الإنتاج مرة أخرى.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، في رده على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط، حول صندوق دعم المصانع المتعثرة والتي تعمل الحكومة حاليًا على إنشاؤه، أن الحكومة تركز في المرحلة الحالية على التمييز بين أنواع التعثر المختلفة، موضحًا أن هناك مصانع تأثرت بشكل مباشر بسبب الأوضاع الاقتصادية التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية، وهي التي ستحظى بالأولوية القصوى في برامج الدعم والمساندة، نظرًا لقدرتها على استعادة النشاط والإنتاج فور توافر المساندة المطلوبة.

ولفت إلى أن هناك عددًا من المصانع كان يعاني من التعثر منذ البداية، وليس نتيجة الظروف الاقتصادية الأخيرة، وإنما بسبب غياب الدراسات الكافية أو اتخاذ قرارات استثمارية غير سليمة من القائمين عليها .. مشيرًا إلى أن الدولة تدرس كل حالة على حدة لضمان توجيه الدعم إلى الجهات القادرة على تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الهدف الأساسي للحكومة هو إعادة تشغيل المصانع وزيادة معدلات الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل، لافتًا إلى أن استعادة المصانع المتعثرة لنشاطها تمثل خطوة مهمة في دعم القطاع الصناعي وتعزيز النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

وأشار مدبولي إلى أن طبيعة عمل البنوك في مختلف القطاعات تقوم على تمويل المشروعات التي تمتلك دراسات جدوى واضحة وقادرة على تحقيق عائد اقتصادي، موضحًا أن القطاع المصرفي يعتمد في الأساس على الإقراض والتمويل كآلية لدعم المشروعات وتحقيق الأرباح، ولذلك فإن محافظ التمويل بالبنوك تضم استثمارات في جميع القطاعات الاقتصادية وفق معايير واضحة ومدروسة.