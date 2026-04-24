مهدي سليمان يحتفل بـ100 كلين شيت بعد فوز الزمالك على بيراميدز

حقق مهدي سليمان، حارس مرمى الزمالك، إنجازًا لافتًا في مسيرته الكروية بعدما وصل إلى 100 مباراة بشباك نظيفة في الدوري المصري الممتاز.

وجاء هذا الرقم المميز عقب تألقه في مواجهة بيراميدز، التي انتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج بدوري نايل. ويُعد هذا الإنجاز علامة فارقة في مسيرة الحارس المخضرم، الذي يواصل إثبات قيمته داخل المستطيل الأخضر.



يواصل مهدي سليمان تقديم مستويات مميزة مع الزمالك، حيث أصبح عنصرًا أساسيًا في نجاح الفريق هذا الموسم. وتميز الحارس بثبات مستواه وقدرته على التصدي للفرص الخطيرة، خاصة في المباريات الكبرى والحاسمة. ويعكس وصوله إلى هذا العدد من “الكلين شيت” مدى تركيزه وخبرته الطويلة، إضافة إلى انسجامه مع خط الدفاع، ما ساهم في تقليل استقبال الأهداف بشكل ملحوظ.

دور حاسم في صدارة الزمالك

لم يكن إنجاز مهدي سليمان فرديًا فقط، بل كان له تأثير مباشر على مسيرة الزمالك في الدوري. فقد ساهم أداؤه القوي في تعزيز صدارة الفريق لجدول الترتيب خلال المرحلة الحاسمة من المنافسة، حيث رفع الزمالك رصيده إلى 49 نقطة بعد الفوز على بيراميدز، متفوقًا بفارق مريح على أقرب منافسيه.

انتصار مهم على بيراميدز

جاء فوز الزمالك على بيراميدز بهدف نظيف في استاد القاهرة الدولي ليؤكد قوة الفريق في المواجهات المباشرة. وبهذه النتيجة، توقف رصيد بيراميدز عند 44 نقطة في المركز الثاني، مما يزيد من حدة المنافسة في الجولات المقبلة، ويقرب الزمالك خطوة إضافية نحو حسم لقب الدوري.



