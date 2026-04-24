صاصا فرحان.. صلاح عبد الله يحتفل بفوز الزمالك علي بيراميدز

احتفل الفنان صلاح عبد الله بفوز نادي الزمالك علي بيراميدز اليوم في بطولة الدوري الممتاز.

وكتب صلاح من خلال حسابه الشخصي اكس :" صاصا فرحان ولذلك 50 مليون مبروك يازمالك.



ويستعد الزمالك لمواجهة قوية أمام فريق إنبي، والمقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري المصري الممتاز.

وتحظى هذه المباراة بأهمية كبيرة، في ظل اشتعال المنافسة على لقب الدوري، حيث يسعى الزمالك لمواصلة نتائجه الإيجابية والحفاظ على موقعه في صدارة جدول الترتيب، بينما يطمح إنبي إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقفه في المسابقة.