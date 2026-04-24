أحلى من الجاهزة.. طريقة عمل سلطة سيزر بالخطوات

تعد سلطة سيزر من السلطات الشهيرة المفضلة للعديد من الأشخاص، ويمكن تحضير سلطة سيزر بخطوات بسيطة في المنزل.

مقادير سلطة سيزر

نصف كيلو صدور دجاج

عصير ليمون

ملح

فلفل أسود

زعتر فريش

مستردة

زيت زيتون

عسل أبيض

للسلطة :

خس

زيتون أسود حسب الرغبة

للخبز :

توست مكعبات

زبدة

ملح وفلفل

ثوم بودرة

زعتر

للدريسينج :

مستردة

مايونيز

زبادي

زيت زيتون

ثوم

ملح وفلفل

طريقة تحضير سلطة سيزر

تبلي الدجاج بزيت الزيتون والمستردة والزعتر وعصير الليمون والملح والفلفل

تبلي التوست بالملح والتوابل والزبدة ويحمص في الفرن

ضيفي مقادير الدريسنج وتقلب