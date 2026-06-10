زراعة النواب تفتح ملف انتشار الكلاب الضآلة والصرف الصحي

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب برئاسة النائب السيد القصير، لمناقشة عدد من القضايا الهامة، لاسيما إشكالية زيادة الكلاب الضالة وذلك في ضوء طلبات الاحاطة المقدمة من النواب.

ويشهد الاجتماع الأول، نظر طلبات إحاطة مقدمة من النائبات إيلاريا سمير حارص، والدكتورة نسرين عمر، ويارا عفت، بشأن زيادة أعداد الكلاب الضالة في الشوارع وما ترتب عليه من ارتفاع حالات العقر بين المواطنين، مع المطالبة بتكثيف حملات التطعيم وتنظيم عمل الملاجئ الخاصة بإيواء الكلاب الضالة وتحديد الجهة المسؤولة عن الإشراف عليها.

كما تعقد اللجنة اجتماعا ثانيا لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بمشكلات الري والصرف، من بينها نقص مياه الري بترعة بحر الجرجية بمركز إطسا في محافظة الفيوم، وما تسبب فيه من تضرر آلاف الأفدنة الزراعية.

وتبحث اللجنة كذلك طلبات بشأن تغطية أجزاء من مصرف إسكندر بمحافظة القليوبية ومصرف زاوية النجار بمركز قليوب، للحد من التلوث وحماية الصحة العامة، إضافة إلى مناقشة عدم انتظام أعمال تطهير الترع والمصارف بمركزي العياط والبدرشين بمحافظة الجيزة.

كما تتناول المناقشات طلبا لإعادة تأهيل مخر السيل بقرية الأقواز بمركز الصف في محافظة الجيزة، في ظل وجود انهيارات بجسوره تمثل خطرا على الكتل السكنية المجاورة.