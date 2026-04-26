عملية زراعة القلب.. احذر هذه العلامات الخطيرة

زراعة القلب ليست إجراءً روتينياً، بل تُعتبر علاجاً منقذاً للحياة، يُلجأ إليه كحل أخير للمرضى الذين يعانون من أمراض قلبية حادة لا رجعة فيها. إن معرفة متى تصبح زراعة القلب ضرورية تُساعد المرضى وعائلاتهم على اتخاذ قرارات مدروسة وفي الوقت المناسب، مما قد يُنقذ الأرواح.

وصرح الدكتور هيمانث كاوكونتلا، جراح زراعة القلب والرئة في مستشفى رينوفا سينشري، لقناة تايمز ناو: "زراعة القلب ليست عملية جراحية عادية، وغالباً ما تُعتبر الملاذ الأخير. بالنسبة لهؤلاء المرضى، فهي تُنقذ حياتهم. إن فهم متى تصبح هذه الخطوة الكبرى ضرورية أمر بالغ الأهمية لبعض المرضى لإنقاذ حياتهم".

عملية زرع القلب

زراعة القلب هي إجراء جراحي يتم فيه استبدال قلب مريض بقلب سليم من متبرع.

يُنصح بها عادةً للمرضى الذين يعانون من قصور القلب في مراحله النهائية والذين لم يعودوا يستجيبون للأدوية أو تغييرات نمط الحياة أو غيرها من التدخلات مثل رأب الأوعية الدموية أو جراحة المجازة القلبية.

السبب الأكثر شيوعاً: قصور القلب المتقدم

يُعدّ قصور القلب المتقدم السبب الرئيسي لزراعة القلب. يحدث هذا عندما يصبح القلب ضعيفًا جدًا بحيث لا يستطيع ضخ كمية كافية من الدم لتلبية احتياجات الجسم. غالبًا ما يعاني المرضى مما يلي:

ضيق شديد في التنفس، حتى في حالة الراحة

التعب والضعف المستمران

تورم في الساقين أو البطن أو الرئتين

صعوبة في أداء الأنشطة اليومية الأساسية

إذا استمرت هذه الأعراض رغم تلقي العلاج الطبي الأمثل، فقد ينظر الأطباء في إجراء تقييم لزراعة القلب.

وأضاف الدكتور هيمانث: "سيعاني هؤلاء المرضى من أعراض مثل ضيق التنفس الشديد، والإرهاق، أو التورم - حتى أثناء الراحة أو المشي لبضع خطوات. وإذا استمرت هذه الأعراض رغم تلقي أفضل علاج، وكانت ناجمة عن ضعف عضلة القلب فقط، فقد يضطر الأطباء إلى النظر في زراعة القلب".

الاستشفاء المتكرر: علامة حمراء

يُعدّ تكرار دخول المستشفى بسبب تفاقم قصور القلب علامة تحذيرية رئيسية أخرى، إذ يمكن أن يؤدي تراكم السوائل في الرئتين إلى ضيق تنفس حاد ومضاعفات مثل تدهور وظائف الكلى. وعندما تتكرر هذه النوبات، فهذا يدل على أن القلب لم يعد يستجيب للعلاجات التقليدية.

انخفاض القدرة على ممارسة الرياضة

يشير الانخفاض الكبير في القدرة على ممارسة الرياضة، حتى مع الحد الأدنى من الجهد، إلى أن القلب لا يستطيع دعم الوظيفة الطبيعية، مما يعزز الحاجة إلى عملية الزرع.

"ينظر الأطباء أيضًا في مدى كفاءة استخدام الجسم للأكسجين أثناء التمرين. ويمكن أن يشير انخفاض القدرة على ممارسة الرياضة بشكل ملحوظ إلى أن القلب لم يعد قادرًا على دعم النشاط البدني الطبيعي، مما يعزز الحاجة إلى عملية الزرع"، كما قال الدكتور برافين نانداجيري، الحاصل على ماجستير في جراحة القلب وزمالة الكلية الملكية للجراحين، جراح زراعة القلب والرئة في مستشفى رينوفا سينشري.

حالات خطيرة أخرى قد تتطلب عملية زرع القلب

قد تؤدي بعض المضاعفات إلى تسريع الحاجة إلى زراعة القلب، بما في ذلك:

الذبحة الصدرية المستعصية أو ألم الصدر الذي لا يمكن علاجه بالإجراءات

اضطرابات نظم القلب التي تهدد الحياة أو عدم انتظام ضربات القلب

مرض قلبي بنيوي حاد لا يستجيب للعلاج

تشير هذه الظروف إلى أن العلاجات التقليدية لم تعد فعالة.



من هم المؤهلون لعملية زرع قلب؟

لا يُعدّ كل مريض يعاني من أمراض قلبية حادة مؤهلاً لزراعة القلب. يُجري الأطباء تقييماً دقيقاً للحالة الصحية العامة للمريض للتأكد من قدرته على تحمل الجراحة وفترة النقاهة. تشمل العوامل التي قد تؤثر على أهلية المريض ما يلي:

العدوى النشطة

مرض رئوي أو كلوي حاد

السرطان المستمر

إساءة استخدام المواد المخدرة – والتي تشمل التدخين والكحول والمخدرات

ضعف الالتزام بالنصائح الطبية

على الرغم من عدم وجود حد عمري محدد، إلا أن النتائج تكون أفضل عمومًا لدى الأفراد الأصغر سنًا والأصحاء. كما أن حالات مثل السمنة أو داء السكري غير المُسيطر عليه مع تلف الأعضاء قد تُعقّد عملية التعافي.

وأضاف الدكتور نانداجيري: "تلعب عوامل نمط الحياة - مثل التدخين، أو تعاطي الكحول أو المخدرات، أو عدم الالتزام بالنصائح الطبية - دورًا في تحديد الأهلية. كما أن العمر والصحة العامة مهمان أيضًا. فبينما لا يوجد حد عمري محدد، تميل النتائج إلى أن تكون أفضل لدى الأفراد الأصغر سنًا والأصحاء. كما أن السمنة وداء السكري غير المُسيطر عليه مع تلف الأعضاء قد يُعقّدان عملية التعافي".

الحياة بعد عملية زرع القلب



عملية زراعة القلب ليست حلاً لمرة واحدة، بل تتطلب التزاماً مدى الحياة. يجب على المرضى:

تناول أدوية مثبطة للمناعة لمنع رفض الأعضاء

احرص على حضور الفحوصات الطبية الدورية

حافظ على نمط حياة صحي من خلال اتباع نظام غذائي سليم وممارسة الرياضة.

بفضل الرعاية المناسبة، يعيش العديد من المرضى حياة أطول وأكثر صحة.



أهمية التقييم المبكر



يُعدّ التوقيت عاملاً حاسماً. يُنظر في إجراء عملية زرع قلب عندما يعجز القلب عن إطالة عمر المريض رغم جميع العلاجات المتاحة، ولكن لا يزال يتمتع بصحة جيدة بما يكفي للاستفادة من الجراحة. ويمكن للإحالة المبكرة إلى أخصائي زراعة القلب أن تُحسّن فرص النجاة والنتائج.

تصبح زراعة القلب ضرورية عندما تتفاقم أعراض قصور القلب المتقدم، وتتوقف العلاجات عن العمل، وتتدهور جودة الحياة بشكل ملحوظ. إن التعرف على العلامات التحذيرية، مثل ضيق التنفس المستمر، ودخول المستشفى المتكرر، وانخفاض القدرة البدنية، يُساعد على ضمان التدخل في الوقت المناسب. إذا كنت أنت أو أحد أحبائك تعاني من مرض قلبي حاد، فإن استشارة أخصائي قد تكون خطوة منقذة للحياة