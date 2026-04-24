للمصريين بالخارج.. تطوير الخدمات بالإدارة العامة لتصاريح العمل

شهدت الإدارة العامة لتصاريح العمل نقلة نوعية فى إسلوب تقديم الخدمة بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمى حيث أصبح إصدار تصريح العمل يعتمد على منظومة موحدة ومتكاملة تدار إلكترونياً منذ اللحظة الأولى لتردد المواطن على الإدارة ، ويتم إدخال البيانات إلكترونياً من خلال شباك واحد وصولاً إلى تسليم التصريح الذى تغير تصميمه ليصبح كارت بدلاً من التصريح الورقى.

كما تم إستحداث خدمة مميزة إختيارية للمواطنين لإستخراج تصاريح العمل خلال نصف ساعة ، وقد تم إتاحة ذات الخدمة على موقع وزارة الداخلية بشبكة الإنترنت (moi.gov.eg).

التطوير الجديد يسهم فى تقليل وقت تقديم الخدمة ورفع دقة تسجيل البيانات وربط جميع وحدات تصاريح العمل بقاعدة بيانات موحدة تعتمد على الرقم القومى لطالب الخدمة، وتم تطبيق هذه الخطوة تجريبياً ، وسيتم تشغيلها بشكل متكامل كمرحلة أولى بالمقر الرئيسى للإدارة العامة لتصاريح العمل والأقسام التابعة لها بمحافظة القاهرة إعتباراً من يوم الأحد الموافق 26/4/2026 ، ومن المقرر تعميم هذا التطوير تباعاً على باقى وحدات تصاريح العمل على مستوى الجمهورية.





وذلك إستمرار لنهج وزارة الداخلية فى تطوير خدماتها التى تقدم للمواطنين لتيسير الإجراءات عليهم .