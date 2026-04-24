الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تعزيز التحول الرقمي.. الصحة : ربط الوحدات الصحية بشبكة موحدة

عبدالصمد ماهر

عقد اللواء عمرو عايد مساعد وزير الصحة والسكان لنظم المعلومات والتحول الرقمي اجتماعاً ، لبحث سبل التعاون المشترك في مجال الرقمنة الصحية.

وصرح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، بأن الاجتماع تضمن عرضاً تفصيلياً لنظام المعلومات الصحي المتكامل Hospitium ومناقشة إمكانيات ميكنة الدورة العملياتية داخل الوحدات الصحية بدءاً من تسجيل بيانات المرضى ووصولاً إلى إدارة السجلات الطبية الإلكترونية بما يسهم في تكوين قاعدة بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار وتضمن تقديم رعاية صحية تتسم بالسرعة والدقة.

وأوضح «عبدالغفار» أن الجانبين تناولا التحديات التي تواجه عمليات التحول الرقمي في القطاع الصحي وسبل التغلب عليها من خلال توفير حلول تقنية مرنة تتناسب مع البنية التحتية المتاحة مع التأكيد على أهمية استدامة الأنظمة المعلوماتية وضمان أمن وتداول البيانات وفق المعايير العالمية فضلاً عن مناقشة آليات دعم وصيانة الأنظمة لضمان استمرارية العمل دون عوائق.

بناء قدرات الكوادر التقنية

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تطرق إلى فرص التعاون المستقبلي في بناء قدرات الكوادر التقنية والإدارية بالوحدات الصحية من خلال برامج تدريبية مكثفة تؤهلهم للتعامل مع نظام Hospitium بكفاءة عالية إلى جانب بحث سبل تطويع التكنولوجيا الحديثة لخدمة المبادرات الرئاسية الصحية وربط الوحدات الصحية بشبكة معلوماتية موحدة تعزز مفهوم المنشأة الذكية في إطار رؤية مصر 2030. 

ومن جانبه، أكد اللواء عمرو عايد، حرص الوزارة على تسريع وتيرة التحول الرقمي في كافة المنشآت الطبية لا سيما وحدات الرعاية الأولية بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وزارة الصحة وزير الصحة التحول الرقمي الوحدات الصحية الرقمية

