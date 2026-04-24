عميدة آداب عين شمس: الهلال الأحمر المصري نموذج رائد لدعم الشعوب ومساندة المتضررين

استضافت كلية الآداب بجامعة عين شمس، الدكتورة آمال إمام، المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، في ندوة بعنوان «الدور المصري في الأعمال الإنسانية والإغاثية»، وذلك انطلاقا من الدور المجتمعي المشترك بين الجمعية والجامعة وحرصهما على ترسيخ قيم العطاء الإنساني لدى الطلاب والشباب.

قالت الدكتورة حنان كامل، عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس، إن الهلال الأحمر المصرى يعد نموذجًا رائدًا فى دعم الشعوب ومساندة المتضررين في أوقات الأزمات، مشيرة إلى أن مصر تأتي دومًا في مقدمة الدول المبادرة بتقديم الدعم الإنساني.

وأكدت عميدة كلية الآداب أن استضافة النماذج الوطنية في الحرم الجامعي يساهم في نقل الخبرات العملية للطلاب، تعزيز ثقافة العمل التطوعي لديهم، وغرس قيم المسئولية المجتمعية، بما يتماشى مع رسالة الجامعة في إعداد كوادر واعية قادرة على خدمة الوطن.

ومن جانبها، استعرضت الدكتورة آمال إمام، المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، دور الهلال الأحمر المصري في خدمة الإنسانية على مر تاريخه في مصر والتى تجاوزت الـ ١١٥ عام، وكونه عضو الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر البالغ عددها 192 جمعية حول العالم.

أشارت إمام إلى أن الهلال الأحمر المصري يضطلع بدور محوري في الاستجابة إلى الأزمات والكوارث، من خلال إعداد فرق الاستجابة، حشد المتطوعين وتأهيلهم، تقديم المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية ، إلى جانب تنظيم حملات التبرع بالدم، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين، مؤكدة أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية إنسانية متكاملة تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز مفهوم التضامن المجتمعي، إلى جانب دوره الاغاثى فى الأزمات الإقليمية والدولية.

كما عرضت المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، فيلمًا يوثق جهود الهلال في الأزمات المحلية والدولية، كونه يمثل الذراع الإنساني للدولة المصرية ، مع شرح الدور الإنسانى لمصر فى دعم غزة و السودان، والتي تُجرى بالتعاون مع مؤسسات الدولة المصرية، بما يعكس الدور الإنساني الرائد لمصر في مساندة الشعوب ودعم الأشقاء في أوقات الأزمات.

أكدت إمام على أهمية العمل التطوعي، موضحة أن الشباب يمثلون الركيزة الأساسية للعمل الإنساني، ويولي الهلال الأحمر المصري اهتمامًا كبيرًا بتدريب وتأهيل المتطوعين من طلاب الجامعات، بما يسهم في إعداد جيل قادر على التعامل مع الأزمات، والمشاركة الفاعلة في المبادرات الإنسانية والتنموية، وغرس قيم الرحمة والمسئولية المجتمعية في نفوسهم.