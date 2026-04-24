افتتاح مسجدين بالجهود الذاتية بمركزي الفشن وبني سويف

أناب اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، كلًا من محمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف، ومدحت صلاح رئيس مركز ومدينة الفشن، لافتتاح مسجدين بعد تطويرهما ورفع كفاءتهما، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله.

افتتح رئيس مدينة بني سويف مسجد مجمع النور الإسلامي بعزبة أحمد علام الحكامنة على مساحة 270 مترًا، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والترميم "جهود ذاتية"، فيما افتتح رئيس مدينة الفشن مسجد الرحمة بقرية صالح باشا لملوم على مساحة 167 مترًا، عقب تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد "جهود ذاتية"، وأُقيمت شعائر صلاة الجمعة عقب الافتتاح، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي القريتين.