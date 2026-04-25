تكنولوجيا وسيارات

كلود الذكي يتعلم مساعدتك بحياتك الشخصية .. وليس في العمل وحده

Claude AI
Claude AI
احمد الشريف

شركة Anthropic تقوم بتوسيع قاموس الخدمات المتصلة بـ Claude AI الخاص بها، وقررت إضافة ربط مباشر مع تطبيقات شهيرة وسهلة الاستخدام مثل Spotify للموسيقى و Instacart للتسوق و AllTrails للرحلات والمشي، وغيرها من التطبيقات الحياتية.

قد يبدو الخبر بسيطاً للوهلة الأولى، لكنه في الحقيقة يشير إلى تحول كبير في طريقة تفاعلنا مع الذكاء الاصطناعي.

قائمة طويلة من التطبيقات الموثوقة

القائمة الكاملة للتطبيقات التي يمكن لـ Claude الآن الاتصال بها تشمل: AllTrails وAudible وBooking.com وInstacart وIntuit Credit Karma وIntuit TurboTax وResy وSpotify وStubHub وTaskrabbit وTripAdvisor وUber وUber Eats وViator، مع وعد بإضافة خدمات جديدة في المستقبل. 

يعني بكلمات بسيطة، هناك الآن خيارات كثيرة جداً لـ Claude ليختار منها لمساعدتك في كل جانب من جوانب حياتك تقريباً.

من العمل إلى الحياة الشخصية

هنا يأتي الفرق الكبير والمهم. في السنة الماضية، كانت اتصالات Claude محصورة في أدوات العمل والتعليم. لكن هذه المرة، تنتقل هذه الاتصالات إلى حياتك الشخصية والخاصة، حيث يمكن لـ Claude أن يساعدك في الأمور اليومية والترفيهية والسفر والتسوق.

 تخيل الآن أنك تتحدث مع Claude وتقول له "خطط لي رحلة مشي رائعة في الطبيعة"، فيقوم Claude بالفعل بالبحث على AllTrails عن أفضل المسارات، ثم يقترح عليك موسيقى من Spotify تناسب مدة الرحلة تماماً.

التكامل الذكي يعني راحة حقيقية

الميزة الجديدة تركز على فكرة أن التطبيقات المختلفة ستظهر في المحادثة مع Claude بشكل ذكي وتلقائي، بناءً على ما تحتاجه في اللحظة الحالية، بدلاً من أن تضطر للخروج من المحادثة والبحث بنفسك في تطبيقات مختلفة. 

 بمعنى آخر، Claude سيصبح مثل صديق ذكي يعرف تماماً أي تطبيق تحتاج في كل موقف دون أن تطلب منه ذلك بشكل مباشر.

أمثلة واقعية تقرب الصورة

الآن قد تتساءل: "حسناً، ما الذي يمكنني بالفعل أن أفعله بهذا؟" الإجابة أبسط مما تتخيل. تخيل أنك تقول لـ Claude: "أنا أريد أن أذهب في نزهة غداً وأحتاج إلى فكرة عن المكان والموسيقى المناسبة". 

سيبحث Claude في AllTrails عن أفضل المسارات بالقرب منك، يختار مسار رائع، ثم ينتقل إلى Spotify وينشئ قائمة تشغيل موسيقية بطول المسير بالضبط، أو قد تقول له: "أحتاج إلى حجز فندق وتذاكر طيران"، فيقوم بالبحث على Booking.com و Expedia والتطبيقات الأخرى وينقل لك أفضل الخيارات مع الأسعار.

الأمان والخصوصية.. Claude يسأل قبل أن ينفذ

كما هو الحال مع معظم إجراءات الذكاء الاصطناعي، فإن Claude مبرمج على أنه يجب أن يطلب منك الموافقة قبل أن يقوم بأي عملية فعلية مثل حجز مكان في مطعم أو القيام بعملية شراء.

فهذا يعني أن Claude لن يقوم بفتح محفظتك أو حجز شيء دون أن يخبرك أولاً ويطلب موافقتك. إنها نقطة أمان مهمة جداً لأن هذا يعني أنت دائماً المسيطر على ما يحدث.

تطور صناعي أوسع نطاقاً

هذه الخطوة من Anthropic ليست منعزلة. شركات الذكاء الاصطناعي الأخرى تحاول أيضاً أن تزيد من عدد التطبيقات الخارجية المتصلة بها، بهدف جعل خدماتها مفيدة قدر الإمكان للمستخدمين.

 الفكرة بسيطةكلما زاد عدد التطبيقات المتصلة، كلما استطاع الذكاء الاصطناعي أن ينجز مهام أكثر تعقيداً وتنوعاً لصالحك.

ماذا يعني هذا للمستقبل؟

ما يحدث الآن هو نقطة تحول صغيرة لكنها مهمة في عالم الذكاء الاصطناعي. بدلاً من أن يكون Claude مجرد أداة للعمل والدراسة، يبدأ في الدخول بقوة إلى حياتك اليومية والشخصية. 

قد تأتي اللحظة التي تستيقظ فيها صباحاً، تفتح تطبيق Claude، وتقول له: "خطط يومي بالكامل"، فينظم لك موعد رياضي على Taskrabbit أو Uber Eats للغداء والعشاء، يحجز لك طاولة في مطعم عبر Resy، ينظم لك خطة عمل، وكل هذا يحدث في محادثة واحدة بسيطة بينك وبينه. هذا ليس خيال علمي بعد الآن؛ إنه يحدث الآن، ببطء لكن بثبات.

برج الحوت حظك اليوم السبت 25 أبريل 2026…حاول أن توازن
