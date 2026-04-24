ابدأ مشروعك اليوم … جامعة العاصمة تطلق معرض المشروعات الصغيرة لطلابها

أعلنت إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة العاصمة عن تنظيم معرض للمشروعات الصغيرة، يتيح للطلاب عرض منتجاتهم وأفكارهم الإبداعية في بيئة تشجع على الإنتاج والعمل الحر، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

ودعت الإدارة الطلاب الراغبين في المشاركة إلى التسجيل من خلال كلياتهم أو بمقر إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي برعاية شباب الجامعة بمبنى (و) بجوار مبنى إدارة الجامعة، وذلك استعدادًا لانطلاق فعاليات المعرض خلال الفترة من 26 أبريل 2026 حتى 30 أبريل 2026.

ويهدف المعرض إلى تنمية مهارات الطلاب العملية، وتشجيعهم على تنفيذ مشروعات صغيرة قابلة للتطوير، بما يعزز فرصهم في سوق العمل ويدعم توجههم نحو ريادة الأعمال.

ويأتي تنظيم هذا المعرض في إطار اهتمام جامعة العاصمة بتعزيز الأنشطة الطلابية التطبيقية، وإتاحة الفرص أمام الطلاب لتحويل أفكارهم إلى مشروعات واقعية، حيث تعمل الجامعة على توفير منصات عملية تمكّن الطلاب من اكتساب الخبرة والتفاعل مع سوق العمل، بما يسهم في إعداد جيل قادر على الإنتاج والمنافسة.

يعقد هذا المعرض تحت إشراف اللواء محمد أبو شقة، أمين عام الجامعة، والأستاذ هشام رفعت، أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذة نشوة علي مصطفى، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذ مدحت علام، مدير إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي.