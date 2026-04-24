اقتصادية النواب: تحرير سيناء نموذج لقدرة الدولة على تحويل الانتصار إلى تنمية مستدامة

قال النائب سعيد منور لحوتي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن ذكرى تحرير سيناء لا تُقرأ فقط في إطارها العسكري أو التاريخي، بل يجب النظر إليها كنقطة تحول أسست لفكرة “الدولة القادرة” على حماية أرضها ثم الانطلاق نحو البناء الشامل.

وأوضح أن ما يميز التجربة المصرية في سيناء هو أن الدولة لم تكتفِ بتحرير الأرض، بل خاضت معركة أخرى لا تقل صعوبة، وهي تثبيت الاستقرار ومواجهة الإرهاب، ثم الانتقال إلى مرحلة التنمية الاقتصادية، وهو ما يعكس رؤية متكاملة لإدارة الدولة للأزمات والتحديات.

وأشار لحوتي إلى أن سيناء أصبحت اليوم نموذجًا حقيقيًا للتنمية المتكاملة، من خلال تنفيذ مشروعات قومية في مجالات البنية التحتية، والزراعة، والصناعة، بما يسهم في جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل، مؤكدًا أن التنمية في سيناء لم تعد خيارًا، بل ضرورة استراتيجية لتعزيز الأمن القومي.

وأضاف أن الدولة نجحت في ربط الأمن بالتنمية، وهو ما ظهر بوضوح في توازي جهود مكافحة الإرهاب مع إطلاق مشروعات كبرى على أرض سيناء، مشددًا على أن هذا النهج يعكس فهمًا عميقًا لطبيعة التحديات التي واجهتها مصر خلال السنوات الماضية.

وأكد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية أن ذكرى تحرير سيناء تحمل رسالة مهمة، مفادها أن الحفاظ على مكتسبات الوطن يتطلب استمرار العمل والإنتاج، وليس فقط الاحتفاء بالماضي، داعيًا إلى استثمار هذه المناسبة في تعزيز الوعي بأهمية التنمية ودعم الاقتصاد الوطني.

واختتم لحوتي تصريحه بتوجيه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة، ورجال الشرطة، والشعب المصري، مؤكدًا أن تضحيات الأبطال ستظل الدافع الحقيقي لمواصلة مسيرة البناء وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف ربوع الوطن