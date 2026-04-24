خبير استراتيجي : القاهرة حجر الأساس في التكتل العربي الأوروبي

أكد الدكتور محمد العزبي، الخبير في العلاقات الدولية، أن القاهرة باتت تلعب دورًا محوريًا في رسم ملامح تحالف عربي أوروبي جديد، يقوم على أسس الشراكة الاستراتيجية وتوازن المصالح بين الجانبين.

التحركات المصرية الأخيرة

وأوضح العزبي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن التحركات المصرية الأخيرة تعكس تحولًا واضحًا في شكل العلاقات الإقليمية والدولية، حيث أصبحت مصر تمثل حجر الأساس في أي تكتل عربي أوروبي مرتقب، نظرًا لما تتمتع به من ثقل سياسي ودبلوماسي وقدرة على التواصل المتوازن مع مختلف الأطراف.

مواجهة التحديات المشتركة

وأشار إلى أن هذا التوجه يعزز من فرص بناء شراكات أكثر استقرارًا وفاعلية، تسهم في مواجهة التحديات المشتركة، سواء في ملفات الأمن الإقليمي أو الطاقة أو الهجرة، بما يحقق قدرًا أكبر من التوازن في المنطقة.