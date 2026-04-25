قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قاليباف : الحرب المالية هي الخط الأمامي في مواجهة أمريكا
لبنان .. ارتفاع شهداء الانتهاكات الإسرائيلية لـ 15 شخصا
إعلان وفاة المستشار أحمد أبو الفتوح وتحديد موعد الجنازة
صدمتها سيارة .. مصرع سيدة أثناء عبورها الطريق في الدقهلية
أحمد حسن: النيجيري أكينتولا مرشح لخلافة ديانج في الأهلي
غزة: ارتفاع عدد شهداء الشرطة منذ وقف إطلاق النار إلى 31 شخصاً
منة شلبي تشكر المعزين في وفاة والدها برسالة مؤثرة
مستقر عند 7 آلاف جنيه | سعر أشهر عيار ذهب بالصاغة .. اعرف الباقي بكام
فتح باب التظلمات على نتيجة سكن لكل المصريين 7.. اعرف الخطوات وآخر موعد
سماع الشهود في محاكمة 11متهما بقضية خلية داعش الهرم الثانية.. الأحد
مكون واحد يغيّر طعم الأكل 180 درجة.. سر بسيط يخلي أكلك زي المطاعم
الخارجية الإيرانية : لا توجد أي لقاءات مخططة مع الولايات المتحدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

العزبي : كلمة الرئيس السيسي في قمة قبرص تحرك موازين الإقليم

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
محمد البدوي

أشاد الدكتور محمد العزبي، الخبير في العلاقات الدولية، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في قمة قبرص، مؤكدًا أن الحضور المصري في هذا المحفل الدولي لم يكن مجرد مشاركة بروتوكولية، بل حمل رسائل سياسية واستراتيجية عميقة موجهة لأطراف إقليمية ودولية متعددة.

قراءة دقيقة للتحديات الراهنة

وأوضح العزبي، في مداخلة هاتفية مع برنامج “خط أحمر” الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى عبر قناة الحدث اليوم، أن خطاب الرئيس عكس قراءة دقيقة للتحديات الراهنة في المنطقة، خاصة مع اتساع نطاق تأثير أزمات الشرق الأوسط ليشمل أوروبا، لاسيما في ملفات الطاقة والهجرة والأمن، وهو ما يمثل دعوة مباشرة للاتحاد الأوروبي لتعزيز دوره في دعم جهود الاستقرار.

وأضاف أن تأكيد الرئيس على أن الحلول العسكرية لم تعد مجدية في إدارة الأزمات الإقليمية، جاء بمثابة رسالة واضحة للمجتمع الدولي بضرورة تبني المسارات السياسية والدبلوماسية لتفادي انفجار الأوضاع في المنطقة.

الأمن العربي والأمن القومي المصري

وأشار العزبي إلى أن أبرز ما حملته الكلمة هو الربط بين الأمن العربي والأمن القومي المصري، معتبرًا أن ذلك يعكس تطورًا مهمًا في الدور المصري، الذي لم يعد يقتصر على الوساطة، بل بات يتجه نحو ضمان الاستقرار الإقليمي كعنصر فاعل ومحوري.

مشاركة مصر في القمة

ولفت إلى أن مشاركة مصر في القمة تعزز مكانتها كوسيط إقليمي موثوق، خاصة في ظل التوترات المتصاعدة في البحر الأحمر وتأثيرها المباشر على حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية، إلى جانب الخلافات المتزايدة بين القوى الدولية حول عدد من الملفات الساخنة.

وأكد أن ما تمتلكه القاهرة من علاقات متوازنة مع مختلف الأطراف يمنحها ثقلًا دبلوماسيًا خاصًا، يجعلها طرفًا مقبولًا وقادرًا على طرح مبادرات تهدئة فعالة.

واختتم العزبي تصريحاته بالتأكيد على أن المكانة المتصاعدة لمصر لدى الاتحاد الأوروبي تعكس إدراكًا دوليًا متزايدًا لدورها الاستراتيجي، مرجحًا أن تمهد هذه التطورات لتبلور تكتلات إقليمية جديدة يكون لمصر فيها دور محوري في إعادة صياغة التوازنات داخل المنطقة.

السيسي قمة قبرص الرئيس السيسي الأمن القومي الأمن القومي العربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

بالصور

مكون واحد يغيّر طعم الأكل 180 درجة.. سر بسيط يخلي أكلك زي المطاعم

فيديو

صورة من الفيديو

أميرة العايدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد