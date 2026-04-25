قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تفاصيل وضع تصور ونظام متكامل لاستراتيجية المتابعة والتقييم بالمحافظات وبناء مؤشر التنمية المحلية لتحسين جودة الخدمات للمواطنين

وزيرة التنمية المحلية والبيئة
ايمان البكش

في إطار إعداد استراتيجية المتابعة والتقييم لوزارة التنمية المحلية والمحافظات ومؤشر التنمية المحلية، والتي تستهدف بناء نظام متكامل يتميز بالكفاءة والشفافية..

ورشة عمل موسعة في مجالات اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، عن تنظيم ورشة عمل موسعة من خلال مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية في مجالات اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة، والمنفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي والذي يستهدف أربع محافظات (الفيوم – بني سويف – الأقصر – أسوان).

تقييم الوضع الحالي لمنظومة المتابعة


وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن ورشة العمل ناقشت مخرجات تقرير تقييم الوضع الحالي لمنظومة المتابعة والتقييم للوزارة والمحافظات بالإضافة إلى مناقشة منهجية إعداد وبناء مؤشر للتنمية المحلية وتم ذلك بحضور الدكتور محمد عفيفي مدير مشروع الدعم الفني و فريق المشروع من مديري المكونات.

وضع تصور متكامل لاستراتيجية المتابعة والتقييم


وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أنه من المتوقع أن تسهم مخرجات الورشة في وضع تصور متكامل لاستراتيجية المتابعة والتقييم وبناء مؤشر التنمية المحلية، بما يدعم تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز من كفاءة الأداء المؤسسي على مستوى الوزارة والمحافظات.

 إعداد استراتيجية المتابعة والتقييم لوزارة التنمية المحلية والمحافظات

وأكدت د.منال عوض أن هذه الورشة إحدى الخطوات الرئيسية في مسار إعداد استراتيجية المتابعة والتقييم لوزارة التنمية المحلية والمحافظات ومؤشر التنمية المحلية، والتي تستهدف بناء نظام متكامل يتميز بالكفاءة والشفافية، ويرتكز على التحول الرقمي والتشاركية، بما يعزز من تحقيق العدالة المكانية والاستجابة لاحتياجات المواطنين.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد عفيفي مدير مشروع الدعم الفني للوزارة إلى أن الورشة شهدت مشاركة فعّالة من قيادات وزارة التنمية المحلية والبيئة، وممثلي المحافظات الاسترشادية، إلى جانب عدد من الجهات والوزارات الشريكة ، حيث شارك من مشروع الدعم الفني كل من د.ناهد اسكندر مدير مكون التطوير المؤسسي وتنمية القدرات  ود.شريف ماهر مدير مكون التنمية الاقتصادية ، ومن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور جميل حلمي مساعد الوزير، كما حضر أيضا ممثلين عن وزارة المالية و الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومركز معلومات مجلس الوزراء وبنك الاستثمار القومي وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي علي رأسهم الدكتورة هبه وفا، والأستاذة ياسمين عصفور، وذلك في إطار دعم جهود الوزارة لإعداد استراتيجية المتابعة والتقييم للوزارة والمحافظات قائمة على النتائج وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.

وأوضح الدكتور محمد عفيفي أن فريق استشاري المشروع من معهد التخطيط القومي برئاسة الدكتورة نهال المغربل ودكتور ماجد خشبة ودكتور محمد المغربي قاموا بعرض مناقشة واستعراض نتائج تقرير تقييم الوضع الراهن لمنظومة المتابعة والتقييم على المستويين المركزي والمحلي، ومناقشة الملامح الأولية للاستراتيجية المقترحة وبناء مؤشر للتنمية المحلية، بما يسهم في بناء إطار متكامل يدعم اتخاذ القرار المبني على الأدلة، ويساهم في كفاءة إدارة الموارد وتحقيق الأثر التنموي على المستوى المحلي والتشبيك مع جهود الوزارات الشريكة ، لافتاً إلى أن المناقشات تناولت أبرز التحديات التي تواجه المنظومة الحالية، من بينها الحاجة إلى تعزيز تكامل البيانات، وتطوير مؤشرات الأداء، وتحسين آليات المتابعة والتقارير، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

وأضاف مدير مشروع الدعم الفني أن جلسات الورشة اتسمت بدرجة عالية من التفاعل والنقاش البنّاء بين المشاركين، حيث شهدت تبادلًا مكثفًا للآراء والخبرات، وطرح العديد من الرؤى والمقترحات العملية التي من شأنها إثراء عملية إعداد الاستراتيجية وتعزيز قابليتها للتطبيق على أرض الواقع، بما يعكس حرص مختلف الأطراف على تطوير منظومة المتابعة والتقييم بشكل تشاركي ومستدام.

التنمية المحلية منال عوض التقييم و والمتابعة وزارة التنمية المحلية و البيئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمين

ترشيحاتنا

حقيقة أضرار الأسبارتام ومدى أمان استخدامه

عادات يومية تدمر جسمك ببطء

القولون العصبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد