حملة تفتيشية موسعة على المحلات التجارية بالقصير لضبط المخالفات

شنت الوحدة المحلية لمدينة القصير حملة تفتيشية موسعة على المحلات التجارية ومنافذ البيع، وذلك لضمان جودة السلع الغذائية المتداولة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

جاءت الحملة بتكليف من اللواء أحمد صقر، رئيس مدينة القصير، حيث تم التنسيق مع الجهات الرقابية المختصة، من بينها مديرية الطب البيطري وهيئة سلامة الغذاء، بهدف المرور على الأسواق والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية.

وأسفرت نتائج الحملة عن ضبط 5 محلات تعمل بدون ترخيص نشاط، بالإضافة إلى تحرير مخالفة لمحل بدون ترخيص إشغال. كما تم تحرير محضر إعدام لكميات من المواد الغذائية والمجمدات مجهولة المصدر، لخطورتها على الصحة العامة.

من جانبه، أكد رئيس مدينة القصير استمرار الحملات الرقابية بشكل مفاجئ بمختلف مناطق المدينة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تستهدف استغلالهم، في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق وتوفير سلع آمنة للمواطنين.