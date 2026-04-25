لأعمال الصيانة.. تحويلات مرورية على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي السريع

أجرت إدارة مرور القليوبية تحويلات مرورية على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، بالمنطقة ما بين مطلع كوبري المنصورة اتجاه المنوفية، حتى نزلة كوبري الفحص القديم "كوبري بنها 3"، اتجاه المنوفية والقادم من القاهرة، لإجراء أعمال الصيانة ببلاطة الكوبري.



وكشف مصدر بإدارة مرور القليوبية أنه علي قائدي المركبات القادمة من القاهرة والمتجه للإسكندرية أن يسلك نزلة كوبري المنصورة اتجاه طريق بنها كفر شكر، ثم اتخاذ الدوران بعد كوبري الطريق الدائري الإقليمي، واتخاذ طلعة كوبري الطريق الدائري الإقليمي اتجاه المنوفية، والعودة لطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي مرة أخرى من نزلة قويسنا، واستئناف الرحلة علي الطريق الزراعي.

وأوضح بيان هيئة الطرق، أنه حدث هبوط ببلاطة كوبري 3، أعلى كوبري الفحص على طريق "القاهرة - إسكندرية" الزراعي أمام مدينة بنها، وجرت المعاينة اللازمة من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري، وتم استدعاء شركة النيل العامة للإنشاء والطرق.