برلماني: رسائل الرئيس السيسي في ذكرى تحرير سيناء تدعم مسيرة الاستقرار والتنمية

أكد سامي نصر الله، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء، جاءت معبرة عن قوة الدولة المصرية وثبات مواقفها الوطنية، ورسخت مجموعة من الرسائل المهمة داخليًا وخارجيًا في توقيت بالغ الدقة إقليميًا ودوليًا.

وأوضح نصر الله، في تصريح صحفي اليوم، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سيناء باعتبارها بوابة الأمن والاستقرار لمصر، يعكس مكانتها الاستراتيجية والتاريخية، كما يؤكد أن استعادتها لم تكن مجرد حدث عسكري، بل ملحمة وطنية متكاملة شاركت فيها إرادة الشعب وصلابة القوات المسلحة وحكمة القيادة السياسية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي حملت تأكيدًا واضحًا على استمرار الدولة في مسيرة البناء والتنمية، رغم ما يحيط بالمنطقة والعالم من أزمات وتحديات متلاحقة، وهو ما يعكس قدرة الدولة على الصمود وإدارة الملفات الصعبة بكفاءة واتزان.

وأضاف سامي نصر الله، أن الرسائل المتعلقة بالقضية الفلسطينية جاءت واضحة وحاسمة، خاصة التأكيد على رفض تهجير الفلسطينيين وضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وهو موقف ثابت يعبر عن التزام مصر التاريخي بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأوضح أن تحذيرات الرئيس من محاولات إعادة تشكيل المنطقة أو المساس بسيادة الدول، تؤكد أن مصر تنطلق من رؤية واعية تهدف إلى حماية استقرار الإقليم، وتعزيز الحلول السياسية بعيدًا عن الصراعات المسلحة.

وأكد أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمضي بثقة نحو المستقبل، مستندة إلى شعب واعٍ وقوات مسلحة قوية، قادرة على حماية الوطن وصون مقدراته، ومواصلة مسيرة التنمية رغم كل التحديات.