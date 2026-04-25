تشكيل حرس الحدود ضد وادي دجلة في الدوري المصري

أعلن الجهاز الفنى الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود تحت قيادة هيثم شعبان، المدير الفني، عن تشكيل فريقه لمواجهة وادي دجلة، التي تنطلق بعد قليل على ملعب ستاد حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية للمجموعة الثانية في الدوري المصري الممتاز.

جاء تشكيل حرس الحدود كالتالي:

حراسة المرمى: عمرو شعبان

خط الدفاع: إسلام أبو سليمة - مؤمن عوض- كوبر - محمد الدغميمي

خط الوسط: محمد أشرف روقا - محمد مجلي - محمد بيومي - عبد الله حافظ

الهجوم: محمود أوكا - محمد حمدي زكي

على مقاعد البدلاء: محمود البدري - فوزي الحناوي - محمود الزنفلي - إيزي إيميكا - عمر سافيولا - إسماعيل أشرف - محمد النجيلي - إيسو - أحمد نايل.