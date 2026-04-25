ألمانيا تتحرك بحذر نحو الخليج .. كاسحة ألغام بالمتوسط تمهيدًا لدور أمني محتمل في هرمز
إحنا واحد .. أحمد موسى : اللي يمس السعودية والإمارات يمس مصر
كاتب فلسطيني لـ صدى البلد : تصريحات الرئيس السيسي تؤكد دعم مصر الثابت لحقوق شعبنا
مران الزمالك .. تدريبات بدنية قوية للبدلاء والمستبعدين من مباراة بيراميدز
اعتداء صادم يضرب برايتون .. اتهام مصريين وإيراني في جريمة أخلاقية جماعية بإنجلترا
القطار الخفيف يعلن جدولًا جديدًا للتشغيل في عطلات نهاية الأسبوع
زعيم أكبر دولة عربية .. أحمد موسى : قادة أوروبا يستمعون إلى رؤية الرئيس السيسي للمنطقة
مفيدة شيحة: زفاف جماعي لـ150 فلسطينيًا في دير البلح وتؤكد: الأمل لا يزال حاضرًا
مش ابنها اللي مات معاها | صديقة ضحية قالب طوب المحلة تكشف تفاصيل الوفاة المأساوية .. خاص
فيه صحفيين تافهين | أحمد موسى : الرئيس السيسي لا يتجاهل الإعلام .. وقمة قبرص تناقش مصير العالم
أحمد موسى: مصر لبت كل ما طلب منها من الدول العربية الشقيقة
سلطنة عمان : تحرير سيناء محطة مفصلية عززت مفاهيم التوازن والاستقرار
في ذكرى تحرير سيناء.. رداد: دعم العمالة غير المنتظمة بالمحافظة بقيمة 33.4 مليون جنيه

أكد وزير العمل حسن رداد في تصريحات صحفية اليوم السبت ،على استمرار جهود "الوزارة" في دعم مسيرة التنمية داخل محافظتي شمال وجنوب سيناء، من خلال تعزيز بيئة العمل اللائقة وتوفير فرص التشغيل ودعم العمالة غير المنتظمة وتطوير منظومة التدريب المهني، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل في أرض سيناء باعتبارها جزءًا أصيلًا من معركة البناء والتنمية…

وفي هذا السياق، قال الوزير أن  مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء،خلال عام واحد،حققت عددًا من النتائج الإيجابية: حيث وفرت فرص عمل لعدد 1197 عاملًا من بينهم 128 من ذوي الهمم، في إطار جهود دمج ذوي القدرات الخاصة في سوق العمل...كما واصلت المديرية دعم العمالة غير المنتظمة من خلال صرف منح اجتماعية في مناسبات متعددة بإجمالي دعم بلغ نحو 33.4 مليون جنيه.. وفي مجال التدريب المهني نفذت المديرية 10 دورات تدريبية استفاد منها 107 متدربين في مهن يحتاجها سوق العمل..كما نظمت 92 ندوة في مجال علاقات العمل و68 ندوة في مجال السلامة والصحة المهنية استفاد منها آلاف العمال..

أما مديرية العمل بمحافظة شمال سيناء قال الوزير أنها واصلت جهودها في دعم استقرار سوق العمل بالمحافظة،  أوضح أنه خلال عام واحد بلغ إجمالي المعينين 802 عامل من بينهم 32 من ذوي الهمم بنسبة الـ5% المقررة قانونًا.. كما سجلت المديرية 1279 عاملًا ضمن العمالة غير المنتظمة، وقدمت لهم منحًا اجتماعية متنوعة بلغت نحو 647 ألف جنيه، إلى جانب رعاية صحية واجتماعية بقيمة 64 ألف جنيه ومنح وفاة بقيمة 200 ألف جنيه... وفي مجال التدريب المهني نفذت المديرية 10 دورات تدريبية في عدد من المهن استفاد منها 45 متدربًا من بينهم 15 من ذوي الهمم، كما نفذت 1550 حملة تفتيش على المنشآت لضمان الالتزام بقانون العمل وتعزيز بيئة العمل الآمنة والمستقرة داخل مواقع الإنتاج.

وأكد الوزير أن هذه الجهود تعكس حرص الدولة المصرية على دعم التنمية الشاملة في سيناء وتمكين أبنائها من فرص العمل اللائق وتعزيز بيئة العمل الجاذبة للاستثمار، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وترسيخ الاستقرار في أرض الفيروز.

نتنياهو

ورم ⁠خبيث.. نتنياهو يكشف إصابته بسرطان البروستاتا وشفاءه

600 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

600 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

الخطوبة

"الدهب هيروح عليك لو فسخت".. مشروع قانون جديد ينظم الخطوبة لأول مرة

أسعار الطماطم

بعد موجة الارتفاع.. الزراعة تكشف سبب جنون أسعار الطماطم وموعد التراجع

أعلى شهادات ادخار في البنوك

أعلى عائد شهري بالبنوك 2026 .. مقارنة بين أفضل 3 شهادات ادخارية في مصر

صورة من الفندق

واقعة مثيرة للجدل .. إيقاف موظف مصري عن العمل في فندق بالسعودية وإحالته للتحقيق

صورة أرشيفية

فيلم «حملة فريزر».. فرنسا تحقق في فضيحة تلاعب بالطقس من أجل الربح

الأرصاد

موجة حارة تضرب مصر مؤقتًا.. ارتفاع كبير في الحرارة يعقبه انخفاض مفاجئ

ترشيحاتنا

جهاز الاتصالات

هل تعلم؟!.. المصريون يجرون 64 مليار عملية بحث يوميًا على الإنترنت

أحمد إيهاب جمال الدين

القومي لحقوق الإنسان يهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء

اتصالات

المفاجآت تتوالى .. المصريون يشاهدون على الإنترنت 43 مليون ساعة يوميًا أفلام ومسلسلات

بالصور

حكاية بطل| قصة استشهاد "الرشاش" عمرو أسامة عليوة.. فيديو

الشهيد رقيب عمرو أسامة عليوة
الشهيد رقيب عمرو أسامة عليوة
الشهيد رقيب عمرو أسامة عليوة

نتنياهو اتعالج من سرطان البروستاتا.. إليك طرق الوقاية منه

نتنياهو
نتنياهو
نتنياهو

حملات مكبرة لإزالة التعديات المخالفة في المهد بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

جرح 20 سم.. مدير مركز شباب أبو حماد بالشرقية يكشف تفاصيل الاعتداء عليه بسلاح أبيض

المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه

فيديو

مسلم

هحاسب بالقانون .. رد ناري من مسلم بعد اتهامات طليقته

الشهيد رقيب عمرو أسامة عليوة

حكاية بطل| قصة استشهاد "الرشاش" عمرو أسامة عليوة.. فيديو

المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : فرق توقيت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

المزيد