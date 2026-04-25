تكنولوجيا الأغذية: انتفاخ العلب أو وجود صدأ دليل واضح على فساد المعلبات

أكد الدكتور خالد ناجي، وكيل معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، أن الفحص الظاهري للمواد الغذائية يعد خطوة أساسية لحماية صحة المستهلك، مشددًا على أهمية الاعتماد على الحواس مثل اللون والملمس والرائحة قبل شراء أي منتج غذائي.

وأوضح خالد ناجي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن المستهلك يجب ألا يتناول أي سلع غذائية مجهولة المصدر، مع ضرورة التأكد من وضوح بيانات العبوة، خاصة تاريخ الإنتاج والصلاحية، إلى جانب سلامة التغليف وخلوه من أي روائح غير طبيعية.

وأشار خالد ناجي، إلى أن العبوات البلاستيكية تحمل رموزًا وأرقامًا توضح مدى صلاحيتها للاستخدام الغذائي، مؤكدا أن وجود مثلث الأرقام على العبوة يدل على إمكانية إعادة التدوير، بينما غياب هذا الرمز قد يشير إلى عدم صلاحية العبوة للاستخدام الآمن، محذرًا من استخدام العبوات البلاستيكية التي تحمل الرقم 3، موضحًا أنها من الأنواع غير الآمنة للاستخدام الغذائي، كما شدد على ضرورة عدم استخدام أي عبوة بلاستيكية تنبعث منها روائح غريبة.

وتحدث خالد ناجي، عن استخدام المعلبات المعدنية (الكانز)، موضحًا أن من علامات فسادها وجود انتفاخ أو تحدب في العبوة، أو ظهور بقع صدأ من الخارج، مؤكدًا أن هذه العلامات تعني عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ناصحًا المواطنين بضرورة إجراء فحص ظاهري دقيق للمنتجات الغذائية قبل الشراء، من حيث اللون والملمس والرائحة، لتجنب أي مخاطر صحية محتملة.