المتحف القبطي يحتفل باليوم العالمي للتراث

نظم المتحف القبطي، ممثلًا في قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة، ورشة حكي لمجموعة من طلاب أحد المدارس، وذلك على هامش الاحتفال باليوم العالمي للتراث.



أوضحت إدارة المتحف القبطي، أن الورشة تناولت أهمية صناعة النسيج القبطي كأحد أهم الصناعات التراثية في مصر، بالإضافة إلى التعرف على أنواع الخيوط المستخدمة قديمًا وحديثًا، وإتاحة الفرصة لملامستها لتمييز الفروق بينها، والتعرف على أدوات الصناعة، مثل النول الخشبي والمشط والمغازل.

يذكر أن افتتح المتحف القبطي عام 1910، ليكون مجمعاً للآثار والوثائق التي تُسهم في إثراء دراسة الفن القبطي في مصر. وقد تم افتتاح الجناح الجديد للمتحف عام 1947 كما تم تطويره عدة مرات كان آخرها عام 2006، حين تم ربط الجناح القديم والجديد للمتحف بممر.

يتكون المتحف القبطي من جناحين يضمان أكبر مجموعة في العالم من المقتنيات الأثرية التي تعكس تاريخ المسيحية في مصر منذ بداياتها الأولى، من أبرزها مجموعة من المخطوطات المزخرفة، الأيقونات، المنحوتات الخشبية، الجداريات المزخرفة بالمناظر الدينية المأخوذة من الأديرة والكنائس القديمة. كما يضم المتحف مجموعات من القطع التي توضح تأثر الفن القبطي بجميع الثقافات السائدة بما في ذلك المصرية القديمة، اليونانية، الرومانية، والإسلامية.

