حملة مسائية مكثفة بشمال الغردقة لإعادة الانضباط ورفع الإشغالات

واصل حي شمال الغردقة جهوده الميدانية لتنفيذ حملات مكثفة لضبط الشارع ورفع الإشغالات، وذلك في إطار توجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، بضرورة فرض الانضباط والتصدي لكافة المخالفات.

ونفّذ الحي حملة مسائية موسعة تحت إشراف اللواء أحمد علي أحمد، رئيس حي شمال الغردقة، استهدفت عددًا من الشوارع الحيوية، حيث تم التأكد من التزام الورش بمواعيد الغلق بشارعي السلام وسمير زوايا، إلى جانب التفتيش على تراخيص الإشغال ورفع التعديات بمنطقتي زهران وشارع النصر.

وأسفرت الحملة عن رفع إشغالات لـ15 محلًا ومنشأة تجارية، مع التحفظ على المضبوطات وإيداعها بديوان شرطة المرافق، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر بحق المخالفين.

جاءت الحملة بالتنسيق مع شرطة المرافق، وبمشاركة سكرتير الحي، وقسم البيئة، والمتابعة الميدانية، وقسم المحلات والإشغالات، ضمن خطة متكاملة تستهدف تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وأكدت رئاسة حي شمال الغردقة استمرار الحملات اليومية، خاصة خلال الفترات المسائية، لرصد المخالفات والتعامل الفوري معها، مع التشديد على عدم التهاون في تطبيق القانون.