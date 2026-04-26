إطلاق مبادرة لتمكين ذوي الهمم في الوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد عن انطلاق مبادرة مؤسسة " ليلة القدر " والتي سيتم خلالها توزيع موتوسيكلات وكراسي كهربائية مجهزة طبيًا لذوي الهمم من أبناء المحافظة، وذلك تحت رعاية حنان مجدي محافظ الوادي الجديد وصفية مصطفي أمين رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة مصطفى وعلي أمين الخيرية ( ليلة القدر ).



مبادرة خيرية لتمكين ذوي الهمم

وأكدت المحافظة في بيان لها أنه سيتم تدشين المبادرة في تمام الساعة العاشرة بمركز دكتور حسن حلمي لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضافت المحافظة أن تمكين ذوي الهمم هو عملية شاملة تهدف إلى دمجهم مجتمعيًا، وتعليميًا، واقتصاديًا من خلال توفير بيئة مهيأة، وفرص عمل لائقة، ودعم تشريعي، لافتة إلى أن المحافظة تدعم ماليا وماديا بالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية.