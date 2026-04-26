قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بين العجز والفقر.. زينب تستغيث من قلب أخميم بسوهاج: بنتي تستاهل تعيش حياة كريمة
أول تعليق من شقيقة صلاح بعد إصابته
كيف يتعامل الأهلي مع ملف إمام عاشور في ظل ضغط مباريات الدوري والأزمة الحالية؟
طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق سيارة أجرة بسوهاج
بالخطوات.. اعرف إزاي تقدر تتعالج على نفقة الدولة
موعد مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري
مؤتمر صحفي غدا في الزمالك للإعلان عن تفاصيل الشراكة مع راع جديد
عماد الدين حسين: حادث عشاء مراسلي البيت الأبيض فردي ولا علاقة له بحرب إيران
كيف يفكر توروب لمواجهة الأهلي وبيراميدز؟.. الخطة كاملة
التضامن:بدء سفر حجاج الجمعيات أول أسبوع في مايو المقبل
6 محاذير.. ماذا قال معتمد جمال لـ نجوم الزمالك قبل مواجهة انبي والأهلي؟
الجيش المصري بالمركز الـ 12 عالميا والبحرية الـ 6.. اللواء النصيري يوجه رسالة للمصريين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

نائبة تدعو لاستضافة محمد فراج وهاني أبو ريدة بالشيوخ لمناقشة إعلانات المراهنات

فريدة محمد - ماجدة بدوى

استعرضت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، طلبها  لاستيضاح سياسات الحكومة بشأن انتشار إعلانات منصات المراهنات بصورة مكثفة داخل الملاعب المصرية التي تستضيف مباريات رسمية، مؤكدة أن تلك الظاهرة تمثل مخالفة صريحة للتشريعات الوطنية التي تجرّم كافة صور القمار والمراهنة والترويج لها بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة.

وأكدت النائبة ميرال الهريدى خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيو لمناقشة طلب المناقشة العامة التى تقدمت به،  أن قانون العقوبات المصري نص بوضوح على تجريم إعداد أماكن القمار أو الترويج له، كما جاء قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ليجرّم استخدام المواقع الإلكترونية والإنترنت في الدعاية لأنشطة المراهنات الإلكترونية، بما يعكس موقفًا تشريعيًا حاسمًا من الدولة المصرية تجاه هذه الأنشطة لما تسببه من أضرار اجتماعية واقتصادية، خاصة بين الشباب والأطفال.

وأوضحت أن استمرار ظهور تلك الإعلانات داخل الملاعب المصرية يثير تساؤلات جوهرية بشأن آليات تطبيق القانون داخل الإقليم المصري، مؤكدة أن رعاية بعض الشركات لبطولات دولية أو إفريقية لا يمكن أن تكون مبررًا لتجاوز القوانين الوطنية أو الإضرار بالقيم المجتمعية والأخلاقية للمجتمع المصري.

وأضافت أن هذه الظاهرة تتعارض مع توجهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حماية الشباب والنشء من المخاطر المجتمعية والسلوكية، فضلًا عن تعارضها مع جهود البرلمان بغرفتيه في مكافحة المنصات والمواقع التي تمارس أو تروج لهذه الأنشطة.

وطالبت النائبة ميرال الهريدي الحكومة بإعلان سياستها الواضحة في هذا الملف، وبيان الإجراءات التنفيذية والرقابية لمنع ظهور مثل هذه الإعلانات داخل الملاعب المصرية أو عبر البث المحلي للمباريات المقامة داخل البلاد، مع التنسيق مع الجهات الدولية المنظمة للبطولات لاحترام القوانين الوطنية للدولة المضيفة.

كما اقترحت إعداد مدونة سلوك إعلاني رياضي داخل مصر، ومنح وزارة الشباب والرياضة سلطة اعتماد مسبق للمحتوى الإعلاني قبل البطولات الدولية، إلى جانب تكليف الجهات المختصة بحجب المواقع والتطبيقات التي تروج للمراهنات الإلكترونية.

ودعت الهريدي، حال إحالة الطلب إلى اللجنة المختصة، إلى توجيه الدعوة للفنان محمد فراج وصناع مسلسل "منتهي الصلاحية" للاستماع إلى رؤيتهم حول التأثيرات المجتمعية للمراهنات الإلكترونية، وكذلك دعوة المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاء مجلس الإدارة، لبحث آليات منع ظهور تلك الإعلانات داخل الملاعب المصرية.

النائبة ميرال الهريدي فراج وهاني أبو ريدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

أرشيفية

وزير خارجية الدنمارك السابق: حادث البيت الأبيض لن يؤثر على مفاوضات إيران وأمريكا

أرشيفية

الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا منذ بدء العدوان إلى 72,587 شهيدًا

أرشيفية

الصحة اللبنانية: 7 شهداء و24 جريحا جراء الغارات الإسرائيلية خلال 24 ساعة

بالصور

طريقة عمل توفي الكراميل

كيف تفرّق بين الصدفية والإكزيما؟ إليك الفروق الأساسية!

بدون بطانة.. فستان أروى جودة قبل التعديل يثير السوشيال ميديا

أنغام بفستان فيروزي في حفلتها بأبوظبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : فرق توقيت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

المزيد