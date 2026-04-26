نائبة تدعو لاستضافة محمد فراج وهاني أبو ريدة بالشيوخ لمناقشة إعلانات المراهنات

استعرضت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، طلبها لاستيضاح سياسات الحكومة بشأن انتشار إعلانات منصات المراهنات بصورة مكثفة داخل الملاعب المصرية التي تستضيف مباريات رسمية، مؤكدة أن تلك الظاهرة تمثل مخالفة صريحة للتشريعات الوطنية التي تجرّم كافة صور القمار والمراهنة والترويج لها بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة.

وأكدت النائبة ميرال الهريدى خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيو لمناقشة طلب المناقشة العامة التى تقدمت به، أن قانون العقوبات المصري نص بوضوح على تجريم إعداد أماكن القمار أو الترويج له، كما جاء قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ليجرّم استخدام المواقع الإلكترونية والإنترنت في الدعاية لأنشطة المراهنات الإلكترونية، بما يعكس موقفًا تشريعيًا حاسمًا من الدولة المصرية تجاه هذه الأنشطة لما تسببه من أضرار اجتماعية واقتصادية، خاصة بين الشباب والأطفال.

وأوضحت أن استمرار ظهور تلك الإعلانات داخل الملاعب المصرية يثير تساؤلات جوهرية بشأن آليات تطبيق القانون داخل الإقليم المصري، مؤكدة أن رعاية بعض الشركات لبطولات دولية أو إفريقية لا يمكن أن تكون مبررًا لتجاوز القوانين الوطنية أو الإضرار بالقيم المجتمعية والأخلاقية للمجتمع المصري.

وأضافت أن هذه الظاهرة تتعارض مع توجهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حماية الشباب والنشء من المخاطر المجتمعية والسلوكية، فضلًا عن تعارضها مع جهود البرلمان بغرفتيه في مكافحة المنصات والمواقع التي تمارس أو تروج لهذه الأنشطة.

وطالبت النائبة ميرال الهريدي الحكومة بإعلان سياستها الواضحة في هذا الملف، وبيان الإجراءات التنفيذية والرقابية لمنع ظهور مثل هذه الإعلانات داخل الملاعب المصرية أو عبر البث المحلي للمباريات المقامة داخل البلاد، مع التنسيق مع الجهات الدولية المنظمة للبطولات لاحترام القوانين الوطنية للدولة المضيفة.

كما اقترحت إعداد مدونة سلوك إعلاني رياضي داخل مصر، ومنح وزارة الشباب والرياضة سلطة اعتماد مسبق للمحتوى الإعلاني قبل البطولات الدولية، إلى جانب تكليف الجهات المختصة بحجب المواقع والتطبيقات التي تروج للمراهنات الإلكترونية.

ودعت الهريدي، حال إحالة الطلب إلى اللجنة المختصة، إلى توجيه الدعوة للفنان محمد فراج وصناع مسلسل "منتهي الصلاحية" للاستماع إلى رؤيتهم حول التأثيرات المجتمعية للمراهنات الإلكترونية، وكذلك دعوة المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاء مجلس الإدارة، لبحث آليات منع ظهور تلك الإعلانات داخل الملاعب المصرية.