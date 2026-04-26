إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء لسوء الأحوال الجوية

أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد؛ نظرًا لسوء الاحوال الجومائية.

وبلغت شدة الرياح 25 عقدة جنوبية وارتفاع الأمواج ما بين 3 و4 أمتار، وحالة البحر مضطربة جدا، حيث تم إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية، وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة؛ حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.

ووجه رئيس هيئة مواني البحر الأحمر المهندس محمد عبدالرحيم، مديري المواني باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج المواني، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية، وتفعيل غرف العمليات بالمواني لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية؛ حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.