80 قرشا دفعة واحدة.. صعود سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
زوجة عماد متعب تتتألق بإطلالة بسيطة.. صور
ما حكم إقراض الناس جبرا لخاطرهم مع كراهية ذلك؟.. الإفتاء تجيب
باكستان: لا عودة وشيكة للمبعوثين الأمريكيين إلى محادثات إيران
مصر تقود مشاورات إقليمية لخفض التصعيد.. اتصالات مع قطر وإيران لتثبيت الاستقرار
تبكير صرف مرتبات مايو 2026.. اعرف الموعد الرسمي وجدول القبض والزيادة الجديدة
مقتل وزير الدفاع المالي في هجوم على مقر إقامته
تيسير الإجراءات وتوفير الخدمات..رئيس الوزراء يتابع تنفيذ خطط تنمية سيناء
كنز تحت الأرض.. مصر لم تستغل 80% من إمكاناتها البترولية حتى الان
الأطراف سلاح الأهلي.. توروب يستعين ببديل بلعمري أمام بيراميدز
جدل واسع حول بوستر النسخة المكسيكية من طائر الرفراف: اقتباس أم تقليد مباشر؟
أخبار العالم

الأردن وتركيا يرفضان المساس بالوضع القانوني للقدس ويؤكدان دعم الوصاية الهاشمية وحل الدولتين
أ ش أ

أكد رئيس مجلس النواب الاردني مازن القاضي ورئيس لجنة الشئون الخارجية في البرلمان التركي فؤاد أوكتاي، رفض أي محاولات لتغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس، والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى المبارك.

وشدد القاضي واوكتاي على أهمية الدور الذي تضطلع به الوصاية الهاشمية في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الجانبين في مجلس النواب الأردني، اليوم "الأحد" في إطار زيارة رسمية للوفد التركي إلى المملكة، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون البرلماني بما يخدم المصالح المشتركة.

وأكد الجانبان ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، بما يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، محذرين من تصاعد التوتر في الضفة الغربية نتيجة السياسات الإسرائيلية المتطرفة.

وشدد القاضي وأوكتاي على عمق العلاقات الأردنية التركية وحرص قيادتي البلدين على تطويرها في مختلف المجالات، خاصة مع اقتراب الذكرى الثمانين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 2027، مع الإشادة بالتنسيق المستمر تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

وأشار القاضي إلى متانة العلاقات بين الجانبين، لافتا إلى تقليد الملك عبد الله الثاني الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قلادة الحسين بن علي، وكذلك زيارة ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني إلى تركيا، بما يعكس قوة العلاقات السياسية بين البلدين.

من جانبه، أعرب أوكتاي عن تقدير بلاده لمستوى العلاقات مع الأردن، مؤكدًا حرص البرلمان التركي على تعزيز التعاون البرلماني وتكثيف التنسيق المشترك، خاصة في ظل التحديات الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد عبد اللطيف وزير التعليم

حقيقة تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي وعلى من يطبق | فيديو

زلزال السويس

هزة أرضية بقوة 4.3 ريختر تضرب السويس فجرًا وتوقظ المصريين .. ماذا حدث في مصر؟

البيض

بعد هبوط قوي.. مفاجأة في أسعار البيض اليوم بالأسواق

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن ترتفع مجددا.. وهذا ثمن الكيلو الآن

الدولار

ارتفع مجددا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

عداد الكهرباء

أيها أفضل شحن كارت الكهرباء من الشركة أو فوري أو الموبايل؟

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 26 أبريل.. عيار 21 بكام؟

الأهلي

مصطفى يونس: أتمنى عدم حصول الأهلي على الدوري هذا الموسم .. لهذا السبب

ترشيحاتنا

سماعات Redmi Buds

بقدرة شحن تصل لـ72 ساعة.. إليك أفضل سماعات أذن لاسلكية في 2026

سوبارو BRZ تيربو موديل 2026

سوبارو BRZ تيربو موديل 2026 تظهر لأول مرة.. مواصفات و صور

بورشه كايين موديل 2027 الكهربائية

الكشف عن الطراز الجديد «بورشه كايين كوبيه 2027» الكهربائية | صور

بالصور

جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها

جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها
جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها
جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها

إلهام شاهين تثير الجدل بإطلالتها في الجزائر

الهام شاهين تثير الجدل باطلالتها فى الجزائر
الهام شاهين تثير الجدل باطلالتها فى الجزائر
الهام شاهين تثير الجدل باطلالتها فى الجزائر

بتكلفة 5 ملايين جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بمركز ديرب نجم

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

التزام الدواوين الحكومية بالشرقية بنظام "العمل عن بُعد" وإجراءات ترشيد استهلاك الطاقة

غلق
غلق
غلق

فيديو

ازالة تعدي

في المهد.. الأجهزة التنفيذية بالشرقية تشن حملات إزالة فورية للتعديات المخالفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : فرق توقيت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

