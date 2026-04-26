الدوري الممتاز| توروب يعلن قائمة الأهلي لمباراة بيراميدز

أعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق لمباراة بيراميدز، التي من المقرر أن تجمع الفريقين غدًا ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الفريق على النحو التالي: مصطفى شوبير وحمزة علاء وحازم جمال وياسين مرعي ومحمد علي بن رمضان وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد شريف ومحمد شكري ومروان عطية وأشرف بن شرقي وهادي رياض وإمام عاشور وأليو ديانج وأحمد عيد وأحمد سيد زيزو ومروان عثمان وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا وعمر معوض.

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز في الثامنة مساء غد الإثنين على استاد 30 يونيو، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز.