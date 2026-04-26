“سطلانة” تعبر العالمية.. حمدي بتشان يكشف سر الانتشار المفاجئ

تحدث الفنان حمدي بتشان عن النجاح الكبير الذي حققته أغنيته سطلانة، مؤكدًا أنها حصدت انتشارًا واسعًا وتجاوزت ملايين المشاهدات عبر مختلف منصات الموسيقى.

استخدامها بأحد المسلسلات الأمريكية

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج “تفاصيل” المذاع على قناة صدى البلد 2، أن الأغنية وصلت إلى نطاق عالمي، حيث تم استخدامها ضمن أحد المسلسلات الأمريكية، وظهر خلالها ممثلون وهم يرقصون على أنغامها.

سر نجاح الأغنية

وأضاف أن سر نجاح الأغنية لا يمكن التنبؤ به، قائلًا إن “الأغنية لا تعرف نصيبها عند الجمهور”، مشيرًا إلى أن التوفيق والقبول من الله كانا العامل الأساسي وراء هذا الانتشار الكبير الذي حققته الأغنية في وقت قصير.