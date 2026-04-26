محافظ الوادي الجديد تشهد تسليم 50 موتوسيكل وكرسيا مجهزا طبيا لذوي الاحتياجات الخاصة

شهدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، فعاليات مبادرة مؤسسة مصطفى وعلي أمين الخيرية "ليلة القدر"؛ لتسليم وسائل دعم حركي مُجهزة طبيًا لذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء المحافظة، وبحضور الأستاذ عمرو إبراهيم المدير التنفيذي للمؤسسة، واللواء ياسر كمال الدين رئيس مركز الخارجة، والأستاذ محمد منير وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة ولفيف من قيادات المؤسسة، وذلك بمقر مركز دكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالخارجة.

تضمنت الفعالية تسليم ٥٠ وسيلة دعم حركي وطبي مُجهزة بتكلفة بلغت ٣.١ مليون جنيه، شملت ٢٠ موتوسيكل مُجهز طبيًا يتم توفيره لأول مرة بالمحافظة و٣٠ كرسي كهربائي متحرك، في إطار الشراكة المؤسسية الفاعلة بين المحافظة و مؤسسات المجتمع المدني لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز مسارات التمكين الاقتصادي والمجتمعي لهم. كما حرصت المحافظ على إجراء حوار مباشر مع المستفيدين وذويهم، والاستماع إلى آرائهم ومطالبهم و أوجه الاستفادة من الدعم المقدم في دمجهم مجتمعيًا و إتاحة الفرصة لإقامة مشروعات صغيرة تدر عائد اقتصادي ومصدر دخل لهم.

من جانبها، أعّربت مجدي عن خالص تقديرها وشكرها لجهود المؤسسة برئاسة السيدة صفية أمين رئيس مجلس الأمناء، لما توليه من دعم وتعاون مثمر لصالح الفئات الأكثر احتياجًا من أبناء المحافظة على مدى سنوات،مؤكدةً على الاتفاق مع المؤسسة على توسيع قاعدة الاستفادة لتشمل كافة الفئات المستحقة بما فيها تجهيز العرائس و دعم المستشفيات بالأجهزة الطبية اللازمة. كما وجهت مديرية التضامن بإعداد قاعدة بيانات موحدة تضم المهارات والقدرات العلمية والعملية لذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى المحافظة؛ لتوفير فرص العمل الملائمة لكل إعاقة حال الإعلان عنها من قبل مديرية العمل والقطاع الخاص.