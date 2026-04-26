صحة الوادى الجديد تشن حملة للتفتيش على الصيدليات الحكومية ومنافذ صرف الأدوية

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادى الجديد، عن تنفيذ حملة مكبرة للتفتيش على الصيدليات الحكومية ومنافذ صرف الأدوية بمعرفة إدارة الصيدلة، برئاسة الدكتورة مارينا رفعت مدير الإدارة ضمن جهود الإدارة المكثفة للمتابعة الميدانية والرقابة على منظومة الدواء داخل المنشآت الصحية، في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وتحت إشراف الدكتور شريف صبحي وكيل الوزارة.

- متابعة منظومة الشراء الموحد بقطاع الصيدلة

وقامت الإدارة بالمرور على مناطق بولاق وشرق بولاق، ووحدات بغداد وعدن، بالإضافة إلى الإدارة الصحية بباريس، وذلك في إطار خطة المتابعة الدورية لضمان انتظام العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة. وشمل المرور متابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بوحدات الرعاية الأساسية، والتأكد من توافر أدوية ووسائل تنظيم الأسرة، والأمصال، والطعوم بكميات كافية، و دراسة ومتابعة تفعيل منظومة الشراء الموحد داخل وحدات الرعاية الأساسية، بما يسهم في إحكام الرقابة على الإمداد الدوائي وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.

وجرى التأكيد على تفعيل منظومة المتابعة مع فرق التفتيش بالإدارات التابعة من خلال تقنية Zoom، بما يضمن استمرارية التواصل وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، و ذلك في إطار حرص مديرية الصحة على تعزيز كفاءة منظومة الدواء، وضمان تقديم خدمات صحية آمنة ومتكاملة للمواطنين.