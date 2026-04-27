الفاو: 30% من حجم تداول الأسمدة عالميا تمر عبر مضيق هرمز

قال الدكتور مينا رزق، رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، إن الأزمة الحالية تُعد أزمة جيوسياسية كبرى ذات تداعيات عميقة على نظم الطاقة والأسمدة، وكذلك على الأنظمة الزراعية والغذائية على مستوى العالم.

وأوضح خلال مداخلة في برنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلاميان محمود السعيد وآية عبدالرحمن، أن هذه الأزمة تؤثر بشكل مباشر على سلاسل إمداد الطاقة العالمية، إلى جانب إمدادات الأسمدة، مشيرًا إلى أن مضيق هرمز يمر عبره نحو ربع تجارة النفط المنقولة بحرًا عالميًا، فضلًا عن قرابة 30% من حجم تجارة الأسمدة، ما يجعله نقطة حيوية في الاقتصاد العالمي.

وأضاف أن خطورة الوضع دفعت المجلس التنفيذي لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) إلى عقد جلسة استثنائية، رغم أن اجتماعاته تُنظم عادة وفق جدول محدد مسبقًا لمناقشة موضوعات مدرجة على الأجندة.

وأشار إلى أن هذه الجلسة غير العادية جاءت استجابة لطلب تقدمت به أكثر من 60 دولة، عبر خطاب رسمي، ما استدعى التحرك السريع لعقد اجتماع طارئ لمناقشة تداعيات الأزمة الحالية على الأمن الغذائي العالمي.

