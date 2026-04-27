رئيس حقوق الإنسان بالشيوخ ينعى والد رئيس الوزراء: فقدنا أحد رموز العطاء الوطني

نعى الدكتور/ عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، ببالغ الحزن والأسى، اللواء أركان حرب/ كمال مدبولي، والد الدكتور/ مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي وافته المنية بعد رحلة عطاء مخلصة في خدمة الوطن.

وأشار القصبي إلى أن الفقيد قدم نموذجًا مشرفًا في الانتماء والعمل الوطني، مؤكدًا أن جهوده ستبقى محل تقدير واحترام.

وتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى الدكتور/ مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وإلى أسرة الفقيد، سائلًا الله عز وجل أن يتغمده برحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.