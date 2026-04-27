لدعم التمكين الاقتصادي للشباب.. توفير فرص عمل للفنيين بالإسماعيلية

أعلن النائب موسى خالد موسى، عضو مجلس النواب، عن إتاحة عدد من فرص العمل للفنيين، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة، دعمًا لأبناء محافظة الإسماعيلية وتعزيزًا لجهود تمكين الشباب اقتصاديًا.

وأوضح النائب أن الوظائف المتاحة تشمل العمل كفنيين في مجالات إزالة الأعطال والتركيبات، حيث تتضمن طبيعة العمل تنفيذ أعمال صيانة وإصلاح أعطال الإنترنت الأرضي، وتركيب الخطوط وخدمات الإنترنت، إلى جانب صيانة الشبكات بما يشمل الكبائن والبوكسات.

وأشار إلى أن شروط التقديم تتضمن الحصول على مؤهل فوق متوسط أو مؤهل عالٍ، وألا يزيد سن المتقدم عن 30 عامًا، مع ضرورة امتلاك مهارات تواصل جيدة، والاستعداد للعمل الميداني بنظام الورديات.

وأكد النائب موسى خالد موسى أن هذه المبادرة تأتي في إطار دعم الشباب وتوفير مصدر دخل مستقر لهم، إلى جانب العمل على تأهيل كوادر فنية قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل، وفتح آفاق جديدة وفرص حقيقية لأبناء المحافظة.

ودعا النائب الراغبين في التقديم إلى التوجه إلى مقر مكتبه الكائن بالطريق الدائري خلف التأمين الصحي، وذلك خلال الفترة من يوم الإثنين وحتى يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الخامسة مساءً وحتى التاسعة مساءً.