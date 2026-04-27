هل الصداقة بين الرجل والمرأة جائزة شرعًا؟.. أمينة الفتوى توضح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

ضرب وسحل| أب يخطف نجله بالإسماعيلية خلال "الرؤية".. القصة الكاملة

إسراء عبدالمطلب

شهدت محافظة الإسماعيلية واقعة أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو لسيدة تستغيث وتتهم طليق ابنتها بالاعتداء عليها وخطف حفيدها أثناء تنفيذ حكم الرؤية.

الواقعة أعادت فتح ملف "الرؤية" في القضايا الأسرية، وما يرتبط به من توترات متكررة بين الأطراف بعد الانفصال.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى بلاغ رسمي تلقته الأجهزة الأمنية، يفيد بتضرر سيدة مقيمة بدائرة مركز القنطرة غرب، من قيام طليق ابنتها باصطحاب الطفل والفرار به، وفق ما ورد في البلاغ.

خطف حفيدها بالقوة

ومن جانبها، قالت الجدة، إنها تعرضت للاعتداء من قبل طليق ابنتها أثناء تواجدها لتنفيذ حكم الرؤية، مشيرة إلى أن الواقعة تطورت بشكل مفاجئ بعد مشادة كلامية بين الطرفين، لافته إلى أنه قام بالتعدي عليها بالضرب والسحل.

وأضافت في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن طليق ابنتها قام بخطف حفيدها بالقوة خلال وجوده في المكان المخصص للرؤية، ثم فرّ من الموقع بمساعدة بعض أفراد أسرته، على حد قولها، ما تسبب في حالة من الارتباك والقلق الشديد لديها.

وأشارت إلى أنها تقدمت ببلاغ رسمي إلى الجهات المعنية، مطالبة بسرعة التدخل لإعادة الطفل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدة أنها لم تتوقع أن تتحول لحظة رؤية عادية إلى واقعة بهذا الشكل، على حد وصفها.

تفاصيل التحريات والإجراءات

أكدت الأجهزة الأمنية أن الواقعة جرى التعامل معها فور الإبلاغ، حيث تمكنت من تحديد هوية المتهم وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، لكنه قدم رواية مختلفة، اتهم فيها السيدة بالامتناع عن تمكينه من رؤية نجله بشكل منتظم، وبتعرضه لضغوط مالية مرتبطة بالنفقة، على حد قوله.

وأضافت التحريات أن المتهم ادعى وجود خلافات أسرية سابقة، وأن الواقعة جاءت نتيجة تصاعد التوتر بين الطرفين خلال تنفيذ حكم الرؤية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

إشكالية "الرؤية" في القضايا الأسرية

تعيد هذه الواقعة تسليط الضوء على واحدة من أكثر الملفات حساسية في قضايا الأحوال الشخصية، وهي "حق الرؤية"، الذي غالبًا ما يشهد توترات بين الأطراف بعد الانفصال.

ويرى مختصون أن أماكن تنفيذ الرؤية في بعض الحالات تتحول إلى ساحة توتر بسبب غياب التفاهم بين الأطراف، ووجود خلافات مالية أو شخصية متراكمة، ما يؤدي أحيانًا إلى تصعيد يصل إلى ساحات الشرطة أو القضاء.

كما يشير خبراء اجتماعيون إلى أن تكرار مثل هذه الوقائع يعكس الحاجة إلى تطوير آليات تنظيم الرؤية، بما يضمن حماية الطفل أولًا، وتقليل الاحتكاك المباشر بين الأطراف المتنازعة.

تظل واقعة الإسماعيلية نموذجًا جديدًا على تعقيدات النزاعات الأسرية بعد الطلاق، وكيف يمكن أن تتحول لحظات تنفيذ الأحكام القضائية إلى أزمات متشابكة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية من تفاصيل أكثر وضوحًا حول ملابسات الحادث.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بشرة خير.. الفراخ تسجل انخفاضا كبيرا | أسعار الدواجن الآن

صورة تجمع عروس بورسعيد بخطيبها

مفاجآت في محاكمة «عروس بورسعيد».. الطب الشرعي ينفي وجود تجمعات دموية ويكشف تفاصيل جديدة عن الوفاة

محمد عبد اللطيف

تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي.. تعرف على الحقيقة

الذهب

ارتفاع كبير.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الإثنين 27 أبريل 2026

أيمن الشريعى

رئيس نادي انبي يكشف لـ " صدي البلد " سر الاقالات الصادمة قبل مواجهة الزمالك بساعات

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. احذر خطأ بسيط في التعامل مع عداد الكهرباء يكلفك مئات الجنيهات

صورة تجمع عروس بورسعيد بخطيبها

وجود سحـ ـجات أسفل قدم عروس بورسعيد.. ممثل الطب الشرعي: ماتـ ـت مخـ ـنوقة| فيديو

نتنياهو

نتنياهو يتلقى صدمتين خلال 24 ساعة

ترشيحاتنا

مهيب عبد الهادي

مهيب : الزمالك يقدم هدية ثمينة للأهلي وييراميدز .. فمن يقبلها؟

الدردير

الدردير : للأسف الحلو مبيكملش وربنا يستر من اللي جاي

المصري البورسعيدي

المصري يهزم سموحة في الدوري بهدف

بالصور

حطي الحاجة دي في الغسالة .. النتيجة هتفاجئك وتخلي هدومك كأنها جديدة

حطي الحاجة دي في الغسالة.. النتيجة هتفاجئك وتخلي هدومك كأنها جديدة
حطي الحاجة دي في الغسالة.. النتيجة هتفاجئك وتخلي هدومك كأنها جديدة
حطي الحاجة دي في الغسالة.. النتيجة هتفاجئك وتخلي هدومك كأنها جديدة

الصداع مش طبيعي .. 6 أسباب خطيرة مش واخد بالك منها

الصداع
الصداع
الصداع

طريقة عبقرية لتنضيف البوتاجاز بدون مجهود.. هترجّعيه جديد في دقائق

طريقة عبقرية لتنضيف البوتاجاز بدون مجهود.. هترجّعيه جديد في دقائق
طريقة عبقرية لتنضيف البوتاجاز بدون مجهود.. هترجّعيه جديد في دقائق
طريقة عبقرية لتنضيف البوتاجاز بدون مجهود.. هترجّعيه جديد في دقائق

طريقة عمل الكبسة السعودي الأصلية بطعم المطاعم خطوة بخطوة

كبسة
كبسة
كبسة

فيديو

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف عن واقعة نصب تستهدف شباب التجنيد| فيديو

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الإحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الاحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: محاولات اغتيال ترامب.. دلائل هبوط شعبيته

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: رجعنا سينا وطابا والدولة من الإخوان

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: عيد تحرير سيناء

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترامب بين الرصاص والصناديق والهدنة!!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض"

المزيد