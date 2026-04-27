بولندا وأوكرانيا تتعاونان في بناء أسطول من الطائرات المسيرة

أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن بولندا ستستفيد من الخبرات الأوكرانية لبناء أسطول وطني من الطائرات المسيرة.

وقال توسك، خلال مؤتمر دفاعي عُقد في مدينة جيشوف جنوب شرق بولندا، اليوم الاثنين، "إن تجربة أوكرانيا الميدانية في مواجهة روسيا جعلتها شريكا ذا قيمة فريدة للدول الساعية لحماية مجالها الجوي".

وأضاف: "من المهم للغاية بالنسبة لي أن تُصبح تجربة أوكرانيا المأساوية، وإن كانت مُلهمة، في مواجهة روسيا جزءا من خبرة بولندا في كيفية الدفاع عن أجوائها"، بحسب وكالة الأنباء البولندية (باب).

وتابع رئيس الوزراء البولندي: "يجب أن تمتلك بولندا أسطولا حديثا من الطائرات المسيرة، حتى نتمكن من القول بثقة تامة إننا في مأمن"، لافتا إلى أنه سيتم تمويل البرنامج بشكل مشترك من أموال بولندية وأوروبية.