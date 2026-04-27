احتفالا بعيد التحرير .. تعليم جنوب سيناء تجدد العهد وتغرس روح الانتماء في قلوب الأجيال

شاركت الدكتورة وفاء رضا، مدير تعليم جنوب سيناء، في احتفالات المحافظة بأعياد تحرير سيناء ومراسم وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بساحة العلم أمام ديوان عام محافظة جنوب سيناء .

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة إحياء المناسبات القومية والوطنية، وترسيخ قيم الولاء والانتماء في نفوس الطلاب، تأكيدًا على أن حب الوطن ليس شعارًا يُرفع، بل سلوك يُترجم إلى عمل وعطاء.

وشهدت الزيارة الدكتورة وفاء رضا مدير تعليم جنوب سيناء مراسم قيام اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بحديقة الزهور بمدينة طور سيناء، أمام ديوان عام المحافظة،

وجاء ذلك في إطار احتفالات الدولة بعيد تحرير سيناء، تخليدًا لذكرى استعادة أرض الفيروز الغالية من الاحتلال الإسرائيلي في الخامس والعشرين من أبريل عام 1982، لتظل هذه الذكرى شاهدًا على بطولات رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فاستعادوا الأرض و صانوا الكرامة.

وحضر مراسم وضع الإكليل عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، إلى جانب مشايخ وعواقل المحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، فضلًا عن مشاركة واسعة من أبناء جنوب سيناء، في مشهد وطني مهيب جسّد أسمى معاني التلاحم بين القيادة والشعب،

وأكد أن مصر ستظل دائمًا قوية بوحدة أبنائها، عصيّة على كل من يحاول النيل منها.

وأكد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، خلال كلمته، تقديم التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والقوات المسلحة المصرية، والشعب المصري العظيم، بهذه المناسبة الوطنية الخالدة، مشيرًا إلى أنها تمثل مصدر فخر واعتزاز لكل المصريين، ودليلًا حيًّا على قدرة هذا الوطن على تجاوز التحديات وصناعة التاريخ بإرادة أبنائه.

ومن جانبها، قدمت الدكتورة وفاء رضا خالص التهاني إلى محافظ جنوب سيناء، والقوات المسلحة المصرية، والقيادات التنفيذية والشعبية، ومشايخ جنوب سيناء، وجميع العاملين بقطاع التعليم، بمناسبة أعياد تحرير سيناء، داعيةً المولى عز وجل أن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، مؤكدة أن راية الوطن ستظل خفاقة بسواعد أبنائه المخلصين.

كما شارك عدد كبير من طلاب مدارس مدينة طور سيناء في الفعاليات والاحتفالات، يتقدمهم أحمد غيث، مدير إدارة طور سيناء التعليمية، وبحضور عدد من مديري المدارس، ومسؤولي الأمن، ومعلمي التربية الرياضية، والأخصائيين الاجتماعيين، حيث قدّم الطلاب عروضًا وطنية عبّرت عن حبهم لوطنهم و اعتزازهم بتاريخهم، في لوحة جسدت مستقبلًا واعدًا لجيلٍ يؤمن بأن سيناء ستبقى دائمًا أرض الحضارة والسلام.