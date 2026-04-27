متطوع بمجلس الشباب المصري : 52 برنامجًا تنمويًا و12 ألف كادر جاهز للمحليات

أكد عمار محمد، متطوع بمجلس الشباب المصري، أن المجلس يُعد من أبرز منظمات المجتمع المدني في مصر، مشيرًا إلى أنه يعمل على دعم جهود التنمية من خلال برامج ومبادرات متنوعة تستهدف تأهيل الشباب وتمكينهم.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي شريف نورالدين، في برنامج"أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن مجلس الشباب المصري يمتلك أكثر من 52 برنامجًا تنمويًا، يتفرع منها العديد من التدريبات والمبادرات، موضحًا أن المجلس لديه مكاتب تنفيذية في أكثر من 24 محافظة، ما يجعله حاضرًا بقوة على مستوى الجمهورية.

وأضاف: “اشتغلنا على إعداد أكثر من 12 ألف شاب ضمن نموذج محاكاة المحليات منذ عام 2019، وهو نموذج بيهدف لتأهيل الشباب للمشاركة في العمل المحلي بشكل فعال”.

وأشار إلى أن المجلس لا يكتفي بالتدريب النظري، بل يوفر تطبيقًا عمليًا، قائلًا: “المتدربين بيحصلوا على تدريبات مع مستشارين وخبراء، وبيتدربوا على أدوات الرقابة زي طلبات الإحاطة والاستجواب، علشان يكونوا جاهزين لأي تجربة انتخابية في المحليات”.