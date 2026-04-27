تعليم الشيوخ توصي بتنسيق خاص لطلاب STEM وتحسين الإقامة والمنح الدراسية

أوصت لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس ، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، أثناء مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة ولاء هرماس بشأن مراجعة آلية تنسيق القبول بالجامعات لطلاب مدارس المتفوقين STEM، بعدة توصيات.

وأكدت اللجنة أن النسبة المرنة كانت الأنسب في السابق، إلا أنه سيتم الاتجاه إلى إعداد تنسيق خاص بمدارس STEM، باعتبار أنه لا يجوز المساواة بين غير المتساوين، خاصة في ظل تزايد العزوف عن الالتحاق بهذا النموذج من التعليم.

وشملت التوصيات البدء العاجل في تحسين أوضاع الإقامة والخدمات المعيشية والرعاية الصحية للطلاب، إلى جانب إعداد تقرير يقارن مستوى طلاب STEM بطلاب الثانوية العامة بعد التحاقهم بكليات القمة، والعمل على إنجاح نموذج STEM كمشروع تعليمي متكامل.

كما تضمنت التوصيات تخصيص منح دراسية كاملة وجزئية لطلاب STEM، والعمل على تقليل الاغتراب، بعد أن قضى الطلاب بالفعل ثلاث سنوات في غربة خلال المرحلة الثانوية.

وأشارت النائبة، خلال استعراض اقتراحها، إلى ما أفرزته التجربة العملية لمنظومة تنسيق القبول بالجامعات، وما أثير خلال السنوات الماضية، وبصورة متزايدة في مواسم التنسيق الجامعي، من تساؤلات وشكاوى مجتمعية جادة، حول مدى تحقيق هذه المنظومة للهدف الذي أُنشئت من أجله تلك المدارس، والمتمثل في رعاية المتفوقين علميًا وتحفيزهم، أم أنها — على غير المقصود — تسهم في إهدار هذا التفوق