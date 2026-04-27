فرنسا : الممرات البحرية ليست للبيع .. و3 دول تتحمل أزمة مضيق هرمز
حكاية بطل.. قصة استشهاد "الصقر" نقيب محمد ياسر هوتش
حبس نبيه الوحش في قضيتي سب وقذف خالد منتصر ومصطفى بكري
هل الصداقة بين الرجل والمرأة جائزة شرعًا؟.. أمينة الفتوى توضح
الزمالك يتعثر أمام إنبي ويكتفي بتعادل سلبي في صراع التتويج بدرع الدوري
اتصالات مصرية مكثفة مع السعودية والبحرين وقطر وباكستان وإيران وتركيا لبحث التهدئة
تراجع مفاجئ في سعر الدولار بالبنوك بعد ارتفاعه صباحا… إلى أين وصل سعر الدولار الآن؟
مصر : إرساء دعائم الاستقرار يتطلب مراعاة الشواغل الأمنية لدول المنطقة
توتر داخلي.. القضاء الإسرائيلي يمنح الحكومة شهرين للتحقيق في هجمات 7 أكتوبر
وللا أنا من الخبيثات | منشور صادم لـ سما المصري عن نظام الطيبات
سعر الدولار اليوم في مصر 27 أبريل 2026.. تحديث البنوك الآن
بحديث نبوي.. الشيخ رمضان عبدالمعز يكشف عن سر استجابة الدعاء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تعليم الشيوخ توصي بتنسيق خاص لطلاب STEM وتحسين الإقامة والمنح الدراسية

لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ
فريدة محمد

أوصت لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس ، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، أثناء مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة ولاء هرماس بشأن مراجعة آلية تنسيق القبول بالجامعات لطلاب مدارس المتفوقين STEM، بعدة توصيات.

وأكدت اللجنة أن النسبة المرنة كانت الأنسب في السابق، إلا أنه سيتم الاتجاه إلى إعداد تنسيق خاص بمدارس STEM، باعتبار أنه لا يجوز المساواة بين غير المتساوين، خاصة في ظل تزايد العزوف عن الالتحاق بهذا النموذج من التعليم.

وشملت التوصيات البدء العاجل في تحسين أوضاع الإقامة والخدمات المعيشية والرعاية الصحية للطلاب، إلى جانب إعداد تقرير يقارن مستوى طلاب STEM بطلاب الثانوية العامة بعد التحاقهم بكليات القمة، والعمل على إنجاح نموذج STEM كمشروع تعليمي متكامل.

كما تضمنت التوصيات تخصيص منح دراسية كاملة وجزئية لطلاب STEM، والعمل على تقليل الاغتراب، بعد أن قضى الطلاب بالفعل ثلاث سنوات في غربة خلال المرحلة الثانوية.

وأشارت النائبة، خلال استعراض اقتراحها، إلى ما أفرزته التجربة العملية لمنظومة تنسيق القبول بالجامعات، وما أثير خلال السنوات الماضية، وبصورة متزايدة في مواسم التنسيق الجامعي، من تساؤلات وشكاوى مجتمعية جادة، حول مدى تحقيق هذه المنظومة للهدف الذي أُنشئت من أجله تلك المدارس، والمتمثل في رعاية المتفوقين علميًا وتحفيزهم، أم أنها — على غير المقصود — تسهم في إهدار هذا التفوق

الدواجن

بشرة خير.. الفراخ تسجل انخفاضا كبيرا | أسعار الدواجن الآن

صورة تجمع عروس بورسعيد بخطيبها

مفاجآت في محاكمة «عروس بورسعيد».. الطب الشرعي ينفي وجود تجمعات دموية ويكشف تفاصيل جديدة عن الوفاة

محمد عبد اللطيف

تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي.. تعرف على الحقيقة

الذهب

ارتفاع كبير.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الإثنين 27 أبريل 2026

أيمن الشريعى

رئيس نادي انبي يكشف لـ " صدي البلد " سر الاقالات الصادمة قبل مواجهة الزمالك بساعات

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. احذر خطأ بسيط في التعامل مع عداد الكهرباء يكلفك مئات الجنيهات

صورة تجمع عروس بورسعيد بخطيبها

وجود سحـ ـجات أسفل قدم عروس بورسعيد.. ممثل الطب الشرعي: ماتـ ـت مخـ ـنوقة| فيديو

نتنياهو

نتنياهو يتلقى صدمتين خلال 24 ساعة

ترشيحاتنا

نواف سلام

رئيس وزراء لبنان يبحث مع "إنمائي الأمم المتحدة" دعم المشروعات وإعادة الإعمار

ماكرون

ماكرون : المحادثات جارية لضمان استئناف حركة المرور في مضيق هرمز

جوتيريش

الأمم المتحدة : أمن الممرات المائية العالمية بات اختبارا للنظام الدولي

حطي الحاجة دي في الغسالة .. النتيجة هتفاجئك وتخلي هدومك كأنها جديدة

الصداع مش طبيعي .. 6 أسباب خطيرة مش واخد بالك منها

الصداع
الصداع
الصداع

طريقة عبقرية لتنضيف البوتاجاز بدون مجهود.. هترجّعيه جديد في دقائق

طريقة عبقرية لتنضيف البوتاجاز بدون مجهود.. هترجّعيه جديد في دقائق
طريقة عبقرية لتنضيف البوتاجاز بدون مجهود.. هترجّعيه جديد في دقائق
طريقة عبقرية لتنضيف البوتاجاز بدون مجهود.. هترجّعيه جديد في دقائق

طريقة عمل الكبسة السعودي الأصلية بطعم المطاعم خطوة بخطوة

كبسة
كبسة
كبسة

النقيب محمد ياسر هوتش

حكاية بطل.. قصة استشهاد "الصقر" نقيب محمد ياسر هوتش

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف عن واقعة نصب تستهدف شباب التجنيد| فيديو

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الإحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الاحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: محاولات اغتيال ترامب.. دلائل هبوط شعبيته

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: رجعنا سينا وطابا والدولة من الإخوان

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: عيد تحرير سيناء

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترامب بين الرصاص والصناديق والهدنة!!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض"

المزيد