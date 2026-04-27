برلماني عن الاستثمارات الصينية في مصر: تعزز قوة الدولة الإنتاجية

أكد أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن حزمة الاستثمارات الصينية الجديدة في مصر تمثل إضافة نوعية للاقتصاد الوطني، وتعكس نجاح الدولة في بناء مناخ جاذب للاستثمار القائم على الإنتاج والتصنيع والتصدير.

وقال "جابر" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن تنوع المشروعات المطروحة بين الموانئ والخدمات اللوجستية والمدن الصناعية يعكس رؤية اقتصادية متكاملة تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة وسلاسل الإمداد، وليس مجرد سوق استهلاكي.

وأضاف أن ضخ استثمارات تتجاوز مليارات الدولارات وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل يعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد المصري، خاصة في ظل التوسع في المناطق الاقتصادية المتخصصة وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأشار إلى أن التركيز على التصدير في هذه المشروعات يعزز من قدرة الدولة على زيادة حصيلة النقد الأجنبي، ويدعم توجهات الدولة نحو تقليل فجوة الاستيراد وتعميق الصناعة المحلية.

وشدد عضو مجلس النواب على أن المرحلة المقبلة تتطلب الإسراع في تذليل أي عقبات إجرائية أمام المستثمرين، لضمان تعظيم الاستفادة من هذه الطفرة الاستثمارية وتحويلها إلى نمو اقتصادي مستدام.