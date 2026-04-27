صحة الغربية تحتفي بالأسبوع العالمي للتحصين وفق أعلى معايير الجودة

احتفلت مديرية الشئون الصحية بالغربية بفعاليات الأسبوع العالمي للتحصين، في إطار حرصها على تعزيز جهود الوقاية والحفاظ على صحة المواطنين، حيث تُعد التطعيمات أحد أهم ركائز حماية الصحة العامة.

توجيهات صحة الغربية

ويأتي ذلك تنفيذًا لخطة استراتيجية دقيقة تستهدف رفع نسب التغطية بالتطعيمات في مختلف القرى والمراكز، وتحقيق المستهدفات القومية، بما يسهم في بناء مجتمع صحي آمن، وذلك بتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء علاء عبد المعطي محافظ الغربية.

دعم الرعاية الصحية



وأكد الدكتور أسامة أحمد بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن الفرق الطبية تواصل جهودها المكثفة للوصول إلى جميع المستحقين للتطعيم، لا سيما الأطفال المتغيبين عن المواعيد المحددة، مشيرًا إلى استمرار أعمال المتابعة لضمان تقديم الخدمة بكفاءة وجودة عالية داخل مختلف المنشآت الصحية. وأضاف أن منظومة العمل الوقائي بالمحافظة تعمل بكفاءة ملحوظة من خلال التنسيق المستمر بين الإدارات الصحية وتكثيف المرور الميداني لضمان انتظام تقديم خدمات التطعيم. كما لفت إلى حصول مخزن الطعوم الرئيسي على اعتماد هيئة الدواء المصرية، في خطوة تعكس الالتزام الكامل بتطبيق معايير الجودة في تخزين وتداول اللقاحات، وتعزز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية.

قوافل طبية



من جانبها، أوضحت الدكتورة فاطمة عبد المنعم، وكيل المديرية، أن الفرق الفنية تعمل على مدار الساعة لحصر واستدعاء الأطفال المتغيبين عن التطعيم، وضمان حصولهم على الجرعات المستحقة، بما يسهم في الحد من انتشار الأمراض المعدية.

وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة هبة فتحي، مدير عام الطب الوقائي، أن جميع اللقاحات يتم حفظها داخل سلسلة تبريد متطورة وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، بما يضمن الحفاظ على كفاءتها وفاعليتها.

تفعيل الندوات التثقيفية



وعلى صعيد التوعية، أطلقت المديرية حملة مكثفة من الندوات التثقيفية داخل الوحدات الصحية والمراكز الطبية، بهدف رفع الوعي الصحي لدى المواطنين بأهمية الالتزام بجداول التطعيمات ودورها في حماية صحة الأطفال، وذلك تحت إشراف الدكتور محمود صلاح، مدير إدارة الأمراض المعدية، والدكتورة غادة أبو طالب، مسؤول التطعيمات بالمديرية.

كما تقدم الدكتور اسامه بالشكر والتقدير لكافة الأطقم الطبية والعاملين بالقطاع الصحي، تقديرًا لجهودهم المخلصة ودورهم البارز في حماية صحة المجتمع.