استئناف حركة قطار القاهرة - أسوان بعد فصل العربة المتضررة بمحطة ملوي
مانشستر يونايتد يفوز على برينتفورد بثنائية في الدوري الإنجليزي
طلب عاجل من المحكمة الرياضية للاتحاد المغربي بشأن أزمة نهائي أمم إفريقيا
الخطر حقيقي.. أبو العينين يتساءل: هل نسمح للخوارزميات بلا ضمير أن تقرر من يعيش أو يموت؟
أبو العينين: الذكاء الاصطناعي فرصة فريدة لأوطاننا لبناء اقتصاديات قائمة على المعرفة
خدت دهبي وفلوسي وهربت واتصلت هددتني .. بلاغ عاجل ضد جليسة أطفال بالهرم
تراجع جماعي لأكثر العملات الأجنبية تداولا في مصر.. واليورو فوق حاجز الـ 61 جنيها
أبو العينين : نحن أمام صراع إنساني من نوع جديد يحمل روح الثورة
صرف معاشات مايو 2026 خلال أيام وموعد الزيادة الجديدة
قرصنة وسطو مسلح .. طهران تشن هجوما ساحقا ضد واشنطن بسبب ناقلات النفط الإيرانية
على أنغام بالسلامة يا حبيبي بالسلامة | بيراميدز يحتفل بهزيمة الأهلي بثلاثية
بسبب الرؤية .. بتر كف عامل بسلاح شقيق طليقته ببولاق الدكرور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلماني: إنشاء صندوق دعم قدامى اللاعبين قرار تاريخي

عمر الغنيمي
عبد الرحمن سرحان

أشاد النائب الدكتور عمر الغنيمي عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، بتصريحات وزير الشباب والرياضة حول التوجه لإنشاء صندوق دعم قدامى اللاعبين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تحولًا مهمًا في ملف طال انتظاره، وتعكس إدراك الدولة لقيمة رموز الرياضة الذين قدموا الكثير للوطن في مختلف المحافل.

وأوضح الغنيمي في تصريح صحفي له اليوم، أن ما أعلنه الوزير بشأن عدم جواز أن يعتمد اللاعبون أصحاب التاريخ الرياضي على المساعدات الفردية أو المبادرات الخارجية، وضرورة وجود كيان مؤسسي منظم لرعايتهم، يعكس رؤية إنسانية ووطنية في آن واحد، تستهدف حفظ كرامة هؤلاء الرياضيين وتقدير عطائهم الممتد عبر سنوات.

وأكد عضو لجنة الشباب بمجلس الشيوخ، أن إنشاء صندوق دعم قدامى اللاعبين ليس مجرد إجراء إداري، بل هو استحقاق وطني يعيد الاعتبار لأجيال صنعت تاريخ الرياضة المصرية ورفعت اسمها عاليًا في البطولات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن كثيرًا من هؤلاء الأبطال يعانون بعد اعتزالهم من غياب الدعم الكافي والرعاية المستمرة.

وأضاف عمر الغنيمي، أن هذا التوجه يعزز مبدأ العدالة الاجتماعية داخل المنظومة الرياضية، ويضمن وجود مظلة حماية اجتماعية وصحية ومعيشية للرياضيين الذين أفنوا سنوات عمرهم في خدمة الرياضة والمنتخبات الوطنية والأندية.

كما ثمن نائب الاسكندرية التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومجلس الشيوخ في مناقشة هذا الملف، مؤكدًا أن الحوار المجتمعي والدراسة التشريعية المقترحة يمثلان خطوة ضرورية لضمان خروج الصندوق بشكل متكامل يحقق أهدافه ويستمر على أسس قانونية ومؤسسية سليمة.

واختتم الدكتور عمر الغنيمي تصريحه بالتأكيد على أن هذه الخطوة إذا تم تنفيذها بالشكل الأمثل، ستشكل نقلة نوعية في دعم الرياضة المصرية، وستعكس بوضوح أن الدولة لا تنسى أبناءها الذين قدموا إنجازات ورفعوا رايتها في مختلف المحافل الدولية.

عمر الغنيمي صندوق دعم قدامى اللاعبين قرار تاريخي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة تجمع عروس بورسعيد بخطيبها

مفاجآت في محاكمة «عروس بورسعيد».. الطب الشرعي ينفي وجود تجمعات دموية ويكشف تفاصيل جديدة عن الوفاة

محمد عبد اللطيف

تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي.. تعرف على الحقيقة

أيمن الشريعى

رئيس نادي انبي يكشف لـ"صدى البلد" سر الإقالات الصادمة قبل مواجهة الزمالك بساعات

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. احذر خطأ بسيط في التعامل مع عداد الكهرباء يكلفك مئات الجنيهات

الإيجار القديم

زيادة جديدة في الإيجار القديم.. اعرف هتدفع كام بدءًا من أغسطس

النائب أحمد الحمامصي

الحمامصي يعتزم تقديم تعديل تشريعي ينهي وقف معاش الابنة عند الزواج

صورة تجمع عروس بورسعيد بخطيبها

وجود سحـ ـجات أسفل قدم عروس بورسعيد.. ممثل الطب الشرعي: ماتـ ـت مخـ ـنوقة| فيديو

نتنياهو

نتنياهو يتلقى صدمتين خلال 24 ساعة

ترشيحاتنا

توزيع أجهزة حاسب آلي وكراسي

جامعة المنيا : توزيع 20 جهاز حاسب لوحى و5 كراسي كهربائية للطلاب ذوي الإعاقة

ارشيفيه

العثور على جثة لشخص داخل منزله بالمنصورة فى ظروف غامضة

محافظ الغربية

ضبط 1024 عبوة مبيدات وأسمدة محظورة و385 علبة سجائر مهربة بالغربية

بالصور

ألفاروميو تعلن عن افتتاح أكاديمية لتعليم القيادة الاحترافية

الفاروميو
الفاروميو
الفاروميو

معرض بكين 2026 ..‏ شيري تكشف رؤيتها من أجل العائلة وتقدم TIGGO V لأول مرة عالميًا

شيري TIGGO V
شيري TIGGO V
شيري TIGGO V

حيلة بسيطة هتخلصك من النمل والصراصير نهائيًا بدون مبيدات

حيلة بسيطة هتخلصك من النمل والصراصير نهائيًا بدون مبيدات
حيلة بسيطة هتخلصك من النمل والصراصير نهائيًا بدون مبيدات
حيلة بسيطة هتخلصك من النمل والصراصير نهائيًا بدون مبيدات

نيسان تعيد جودزيلا للحياة .. ‏GT-R R36‎ في الطريق

نيسان ‏GT-R R36‎
نيسان ‏GT-R R36‎
نيسان ‏GT-R R36‎

فيديو

إلهام وجدى

المجازفة سر اختياراتي .. أبرز تصريحات إلهام وجدي فى «الستات مايعرفوش يكدبوا»

أصالة وزوجها فائق حسن

أحب أشوف جوزي في أحلى طلة.. أصالة ترد على ظهور فائق حسن باللون الأشقر

النقيب محمد ياسر هوتش

حكاية بطل.. قصة استشهاد "الصقر" نقيب محمد ياسر هوتش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

ماريان جرجس

د.ماريان جرجس: من إسلام آباد إلى نيقوسيا.. رسائل تتجاوز العواصم

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أسماء الله الحسنى .. بين قدسيتها وسوء الاستخدام في الأسواق

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: محاولات اغتيال ترامب.. دلائل هبوط شعبيته

المزيد