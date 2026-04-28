دونجا: فوز بيراميدز على الأهلي ليس في مصلحة الزمالك

قال تامر عبد الحميد “دونجا” نجم الزمالك السابق إن مستوى حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول بنادي الزمالك شهد تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة مع الفريق، مؤكدًا أنه أصبح يقدم أداءً أكثر ثباتًا داخل الملعب.

وأضاف دونجا خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور أن محمد إبراهيم لاعب جيد ويمتلك إمكانيات مميزة، بينما يحتاج محمد السيد إلى الحصول على فرص مشاركة أكبر في المباريات من أجل اكتساب الخبرات وتطوير مستواه بشكل أسرع مع الفريق.

وفي سياق آخر، أشار نجم الزمالك السابق إلى أنه كان يتمنى انتهاء مباراة الأهلي وبيراميدز في الجولة الرابعة من مرحلة التتويج بالدوري بالتعادل، مؤكدًا أن ذلك كان سيكون في مصلحة نادي الزمالك في صراع المنافسة على لقب الدوري.