علاء عبد الغني: عماد النحاس تعرض للظلم في الأهلي والجزيري بعيد عن مستواه

أكد علاء عبد الغني نجم الزمالك السابق أن عماد النحاس لم يحصل على فرصته كاملة داخل النادي الأهلي، مشيراً إلى أنه كان يستحق الاستمرار في القيادة الفنية للفريق.

وأوضح عبد الغني خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور أن النحاس كان بمثابة امتداد لتجربة المدرب التاريخي مانويل جوزيه داخل غرفة الملابس، وكان لديه قدرة على السيطرة وقيادة اللاعبين بشكل جيد.

وعن مباراة الزمالك أمام إنبي، التي انتهت بالتعادل السلبي، أشار عبد الغني إلى أن الفريق لم يكن موفقاً في استغلال الفرص، وفقد نقطتين مهمتين في سباق الدوري.

وأضاف أن التونسي سيف الدين الجزيري بعيد تماماً عن مستواه المعروف مع الزمالك، وكان من الأفضل عدم الاعتماد عليه أساسياً في تلك المباراة.

وفي المقابل، أشاد عبد الغني بأداء شيكو بانزا، مؤكداً أنه قدم واحدة من أفضل مبارياته مع الزمالك أمام إنبي وظهر بشكل مميز.